Diretta Italia Croazia/ Streaming video Rai: semifinale di lusso( Europei pallanuoto)

Italia Croazia, in diretta dalla Spaladium Arena di Spalato, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 8 settembre: è la semifinale degli Europei pallanuoto 2022, dunque il Settebello è arrivato ad un passo dalla zona medaglie ma soprattutto potrebbe tornare a disputare quella finale continentale che manca ormai da 12 anni. Di fronte una nazionale storica come quella croata, avversaria di mille battaglie e con cui l’Italia ha “condiviso” un grandissimo allenatore come Ratko Rudic, capace di portare entrambe al successo. Questa sera dunque la diretta di Italia Croazia sarà decisiva: comunque vada ci sarà un’altra partita da giocare, ma noi speriamo sia quella più importante.

Le due nazionali sono arrivate alla semifinale eliminando delle sorprese: per l’Italia si è trattato della Francia che aveva fatto fuori la Serbia, mentre la Croazia ha battuto la Georgia che nei quarti aveva preso lo scalpo dell’Olanda. Diciamo subito che l’altra semifinale è tostissima: sarà Ungheria Spagna, dunque un’eventuale finale sarebbe molto dura ma ce ne preoccuperemo eventualmente da domani. Per il momento concentriamoci sulla diretta di Italia Croazia, provando a identificare i temi principali di questa bella e importantissima semifinale agli Europei pallanuoto 2022.

Siamo davvero impazienti di vivere la diretta di Italia Croazia: il Settebello non arriva in finale agli Europei pallanuoto dal 2010 (sconfitta proprio dalla Croazia) e non vince il titolo da 27 anni. Naturalmente da lì in avanti ha collezionato altri trionfi come il Mondiale del 2019 (ma anche quello del 2011), ma in ambito di Europeo l’Italia ha sempre mancato il grande appuntamento con il titolo e questo potrebbe finalmente essere l’anno giusto. Nel corso di questa competizione la nazionale di Sandro Campagna si è comportata ottimamente.

Ha battuto tutte le avversarie che ha incrociato, anche se va detto che il cammino non è stato impossibile per le rivali contro cui ha giocato, visto che appunto la Francia ci ha fatto un bel favore togliendoci di mezzo la Francia. Lo stesso però si può dire per la Croazia: entrambe le nazionali hanno vinto il loro girone e sono arrivate in semifinale quasi in scioltezza. Adesso sanno che si fa davvero sul serio: sarà una partita davvero intensa, noi ci possiamo accomodare pronti a fare il tifo per il Settebello perché tra poco sarà il momento di lasciare la parola alla diretta di Italia Croazia…

