Diretta Italia Francia/ Streaming video Rai: quarti di finale! (Europei pallanuoto)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: PER UN POSTO IN SEMIFINALE!

Italia Francia, in diretta dalla Spaladium Arena di Spalato, si gioca alle ore 16:30 di martedì 6 settembre: la partita è valida per i quarti di finale negli Europei pallanuoto 2022. Torna dunque in vasca il Settebello che, avendo vinto il suo girone in grande stile, ha saltato il turno che possiamo definire playoff ed è andato direttamente nella Top 8 della competizione; l’avversaria di oggi se vogliamo è sorprendente, un po’ tutti si immaginavano che sarebbe arrivata la Serbia e invece la Francia ha fatto il colpo grosso, eliminando i balcanici e arrivando ai quarti.

Diretta Vuelta 2022/ Streaming video tv: in strada, la 16^ tappa comincia!

Il fatto che il match di oggi possa sembrare meno ostico di quello che sarebbe stato non deve trarre in inganno: la diretta di Italia Francia rappresenterà comunque un impegno tosto perché i transalpini sono qui con pieno merito, da underdog hanno ben poco da perdere e soprattutto la rivalità con gli azzurri contribuisce a rendere ancora più infuocato l’appuntamento. Vedremo allora tra poco come andranno le cose, nel frattempo noi possiamo fare qualche excursus sui temi principali del quarto agli Europei pallanuoto 2022.

Pogba operato al menisco, Zanon: “Mondiale a rischio”/ “Difficile al top nel 2023”

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia sarà trasmessa sulla televisione di stato, che si occupa degli Europei pallanuoto 2022: nello specifico il quarto di finale del Settebello va in onda su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando. In assenza di un televisore potrete come di consueto avvalervi del servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: vi basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Ciro Immobile condannato per evasione fiscale/ Cassazione: "Non pagò Irpef nel 2012"

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta di Italia Francia: il Settebello torna a giocare avendo avuto una giornata di riposo che francamente potrebbe essere importante, perché ovviamente in una partita di pallanuoto non sono poche le energie che si spendono in vasca. Un’Italia il cui girone è stato tutto sommato abbordabile: lo stesso Sandro Campagna sapeva bene, e lo aveva esplicitamente detto, che la partita decisiva per prendersi il primo posto e saltare il playoff sarebbe stata quella contro il Montenegro nell’ultima giornata.

Match che l’Italia ha superato di slancio, vincendo 13-8 contro una nazionale che nel passato recente ci aveva fatto piangere; dunque nella corsa alle medaglie il Settebello ha potuto evitare una gara e questo come detto potrebbe contare molto nella diretta di Italia Francia. I transalpini però vanno tenuti in considerazione, perché nel girone sono riusciti a pareggiare contro la Grecia: si tratta di una nazionale in forte crescita che ha poco da perdere, dunque tra poco vedremo cosa ci dirà la piscina della Spaladium Arena per questa interessante e soprattutto molto importante partita…

© RIPRODUZIONE RISERVATA