Diretta Italia Croazia/ Streaming video Rai: Setterosa ai quarti, Europei pallanuoto

Italia Croazia, in diretta alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, lunedì 5 settembre, si giocherà alla Spaladium Arena della città croata di Spalato e sarà la partita valida per i quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile 2022 per la nostra Nazionale. Il Setterosa è stato primo nel suo girone, grazie alle cinque vittorie ottenute su altrettante partite giocate, di cui naturalmente la più importante è stata quella contro la Spagna, ma adesso comincia la fase ad eliminazione diretta e quindi ogni partita è un dentro o fuori senza appelli.

La diretta di Italia Croazia vedrà comunque il Setterosa ampiamente favorito: le nostre avversarie in campo femminile sono decisamente meno temibili della Croazia maschile, potranno certamente giovarsi del tifo di casa ma obiettivamente il “fattore campo” non dovrebbe compensare una differenza tecnica che è nettamente favorevole all’Italia. D’altronde, da prima del gruppo affrontiamo nei quarti la quarta dell’altro girone e questo è un vantaggio da sfruttare: che cosa ci dirà la diretta di Italia Croazia?

DIRETTA ITALIA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Croazia sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di pallanuoto: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Croazia tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA CROAZIA

DIRETTA ITALIA CROAZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Croazia, gli Europei di pallanuoto femminile stanno per ora fornendo notizie molto positive sulla crescita del Setterosa del c.t. Carlo Silipo dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Ad inizio estate, i Mondiali di Budapest ci hanno portato un eccellente quarto posto, anche se naturalmente quando raggiungi le semifinali e poi non sali sul podio c’è sempre un pizzico di rammarico. Il Setterosa tuttavia sta tornando e la netta vittoria contro la Spagna (12-9) ha confermato questo trend di miglioramento, mentre le altre partite del girone sono state vinte senza affanni.

L’Italia finora lo ha sempre fatto molto bene: 26-1 contro la Slovacchia, 18-5 contro Israele, 23-7 contro la Serbia e infine 19-6 contro la Francia, punteggi che spiegano più di ogni commento la differenza che c’è tra il Setterosa e queste formazioni. Il divario sarebbe piuttosto netto anche con la Croazia, che infatti è arrivata quarta nell’altro gruppo. Siamo però contro le padrone di casa e in una sfida secca per i quarti di finale: non si può sbagliare…











