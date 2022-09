Diretta Italia Francia/ Streaming video Rai: Setterosa già primo, Europei pallanuoto

Italia Francia, in diretta alle ore 19.00 di questa sera, sabato 3 settembre, si giocherà alla Spaladium Arena della città croata di Spalato e sarà la partita valida per la quinta e ultima giornata del girone B agli Europei di pallanuoto femminile 2022 per la nostra Nazionale. Diamo subito la notizia più importante: il Setterosa è già matematicamente primo, grazie alle quattro vittorie ottenute finora di cui naturalmente la più importante è stata quella contro la Spagna, che adesso al massimo ci può raggiungere in classifica, ma resterebbe comunque dietro per l’esito dello scontro diretto.

La diretta di Italia Francia avrà dunque il valore di una amichevole per il Setterosa, che finora ha fatto tutto bene: ha vinto il big-match contro la Spagna e ha fatto valere la propria superiorità tecnica contro le altre avversarie del girone. L’obiettivo massimo della prima fase degli Europei di pallanuoto femminile è già stato raggiunto: lunedì nei quarti di finale affronteremo la quarta dell’altro gruppo. Prima però c’è ancora questa partita da giocare: che cosa ci dirà la diretta di Italia Francia?

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di pallanuoto: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Francia tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA FRANCIA

DIRETTA ITALIA FRANCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Francia, gli Europei di pallanuoto femminile stanno per ora sancendo un altro passaggio nella rinascita del Setterosa del c.t. Carlo Silipo dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Ad inizio estate, i Mondiali di Budapest ci hanno portato un eccellente quarto posto, anche se naturalmente quando raggiungi le semifinali e poi non sali sul podio c’è sempre un pizzico di rammarico. Il Setterosa tuttavia sta tornando e la netta vittoria contro la Spagna ha confermato questo trend di miglioramento.

Le altre partite del girone erano meno significative in tal senso, ma era importante vincerle senza troppi affanni e l’Italia finora lo ha sempre fatto molto bene: 26-1 contro la Slovacchia, 18-5 contro Israele e infine 23-7 contro la Serbia, punteggi che spiegano più di ogni commento la differenza che c’è tra il Setterosa e queste formazioni. Il divario sarebbe piuttosto netto anche con la Francia, la partita di oggi può servire a restare in ritmo pensando già ai quarti di finale…











