Diretta Italia Croazia/ Streaming video tv: penultima uscita per la VNL femminile (oggi 1° luglio 2023)

DIRETTA ITALIA CROAZIA: PENULTIMA FATICA AZZURRA!

Italia Croazia, in diretta dall’Indoor Stadium Huamark di Bangkok, capitale della Thailandia, si gioca alle ore 8.00 italiane (le 13.00 locali) di questa mattina, sabato 1° luglio 2023. Siamo giunti ormai alla terza partita di questa settimana e quindi alla undicesima e penultima fatica delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti nella VNL 2023 di volley femminile. Siamo ormai agli sgoccioli della stagione regolare della classica competizione estiva, oggi potremmo approfittare di un turno sulla carta favorevole per ottenere una vittoria che sarebbe di fondamentale significato circa la qualificazione alla Final Eight di metà luglio ad Arlington, che spetta alle prime otto in classifica.

La Croazia di certo non è il Brasile, che abbiamo affrontato mercoledì perdendo al tie-break, ma non è nemmeno del livello del Canada, nostra avversaria di ieri. La diretta di Italia Croazia, contro una Nazionale che di fatto non è nemmeno mai stata in lotta per i primi otto posti, è infatti una partita da vincere per non rischiare di chiudere a Bangkok la nostra avventura in questa edizione 2023 della Volleyball Nations League, che l’Italia ha affrontato da detentrice del titolo della VNL. Obiettivamente sarebbe un flop doloroso anche se gli obiettivi più prestigiosi dell’estate arriveranno più avanti: che cosa ci dirà la diretta di Italia Croazia?

ITALIA CROAZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Croazia sarà garantita oggi sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) della piattaforma satellitare. Di conseguenza, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Croazia anche tramite il servizio Sky Go oltre che sulla piattaforma Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

DIRETTA ITALIA CROAZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Croazia, dobbiamo in effetti dire che forse era lecito attendersi qualcosa in più in questa stagione regolare della VNL 2023 femminile. Senza fare drammi, anche perché il ricambio nella formazione allenata dal c.t. Davide Mazzanti è stato evidente e quindi era fisiologico pagare dazio, forse però non si pensava di arrivare alla penultima giornata con la qualificazione fra le prime otto ancora in bilico per la Nazionale italiana detentrice del titolo, campionessa d’Europa e bronzo iridato in carica. Nulla però è compromesso e allora adesso c’è ancora la possibilità di raddrizzare la situazione.

Sono tutto sommato poche le Azzurre che hanno fatto parte in pianta stabile del gruppo della nostra Nazionale già nelle ultime stagioni, quindi Davide Mazzanti ha scelto questa strada anche pensando a un’estate come sempre molto intensa, tra gli Europei e il torneo di qualificazione olimpica, entrambi più importanti di una Volleyball Nations League che però da detentori dobbiamo cercare di onorare nel miglior modo possibile. Il calendario oggi potrebbe darci una mano, siamo curiosi di scoprire che cosa succederà nella diretta di Italia Croazia…











