DIRETTA ITALIA CUBA/ Video streaming tv: precedenti leggendari (pre-olimpico volley, oggi 7 ottobre 2023)

Sempre più vicina la diretta di Italia Cuba, ci sembra giusto fare un tuffo nella storia gloriosa dei precedenti ai Mondiali di pallavolo maschile contro i caraibici, perché questa partita richiama alla mente momenti gloriosi. La leggenda degli anni Novanta cominciò nei Mondiali 1990 in Brasile, vinti dall’Italia di Julio Velasco con il successo per 3-1 in finale appunto contro Cuba con i parziali di 12–15, 15–11, 15–6 e 16–14, con grandi emozioni soprattutto nel decisivo quarto set, anche se forse la partita in assoluto più palpitante fu la vittoria per 3-2 in una memorabile semifinale contro i padroni di casa verdeoro (tema molto interessante in questi giorni).

In ogni caso, la finale fu contro Cuba e allora possiamo dire che fu il 28 ottobre 1990 il giorno in cui la Generazione di Fenomeni diventò tale. Non solo: nel 1994 ecco il bis in Grecia, con vittoria in semifinale per 3-1 proprio contro Cuba con i parziali di 15-12, 8-15, 15-9 e addirittura 15-2 in un quarto set capolavoro per aprirci la strada verso la finale poi vinta con un altro 3-1 rifilato all’Olanda, altra nostra storica avversaria di quegli anni. Italia Cuba poi è tornata l’anno scorso e vide un’altra vittoria degli Azzurri, in quel caso agli ottavi di finale dei Mondiali 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA CUBA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Cuba sarà garantita su abbonamento sui canali della piattaforma satellitare di Sky Sport; di conseguenza ecco che il servizio Sky Go garantirà la diretta streaming video di Italia Cuba, partita che sarà d’altronde visibile anche su Volleyball World TV, la piattaforma mondiale della FIVB, anche in questo caso su abbonamento.

PARTITA DA VINCERE

Italia Cuba, in diretta alle ore 18.30 italiane di questa sera, sabato 7 ottobre 2023 (le 13.30 locali), sarà la sesta e penultima partita degli Azzurri nel torneo pre-olimpico di volley maschile in corso a Rio de Janeiro. Un cammino che si è complicato dopo la sconfitta contro la Germania di mercoledì, per cui adesso si deve pensare a vincere ogni partita che ancora resta, a cominciare proprio dalla diretta di Italia Cuba, per essere comunque in grado di chiudere nelle prime due posizioni di questo girone con otto squadre, perché appunto solamente le prime due classificate conquisteranno immediatamente un posto alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

La partita contro Cuba ci ricorda precedenti gloriosi nella storia del volley italiano, in anni ormai abbastanza lontani ma anche assai più di recente, in particolare gli ottavi di finale dei Mondiali 2022, tappa fondamentale verso il nostro quarto titolo iridato, senza dimenticare che abbiamo giocato e vinto contro Cuba anche nella Volleyball Nations League di pochi mesi fa. Insomma, i precedenti fanno sorridere, ma adesso ci si gioca tutto in questo weekend di lusso che culminerà domani con la partita contro i padroni di casa del Brasile: cosa ci dirà la diretta di Italia Cuba?

DIRETTA ITALIA CUBA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Cuba, la situazione che si è creata in questo torneo pre-olimpico fa sorgere comprensibilmente qualche pensiero verso Parigi 2024, a maggior ragione pensando che ci sono già le donne che adesso dovranno dipendere dal ranking. Vero che in questo senso la posizione degli uomini è ancora migliore, essendo gli Azzurri di Fefè De Giorgi naturalmente campioni del Mondo e vice-campioni d’Europa in carica, però sarebbe meglio evitare di fare calcoli lunghi ancora molti mesi e prendersi immediatamente la qualificazione per le Olimpiadi.

Sperando che tutto vada liscio in tal senso, la prossima estate ci sarebbe poi l’ennesimo inseguimento all’oro per sfatare quella che nel corso dei decenni è diventata una sorta di maledizione, sotto forma di tre medaglie d’argento nel 1996, 2004 e 2016 più altrettante di bronzo nel 1984, 2000 e 2012, ma senza mai riuscire a conquistare l’agognato primo posto con annesso titolo olimpico. De Giorgi ci riprova da allenatore, intanto ci ha fatto tornare sul tetto del mondo ma adesso è tempo di pensare solo a prenderci un posto a Parigi: quali verdetti ci darà la diretta di Italia Cuba?

