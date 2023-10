DIRETTA ITALIA GERMANIA/ Video streaming tv: un precedente fresco (Preolimpico volley 4 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA GERMANIA: IL PRECEDENTE

Abbiamo già detto che la diretta di Italia Germania ha avuto un precedente recente: l’ultima giornata nel gruppo A degli Europei giocati lo scorso settembre. Eravamo al PalaRossini di Ancona, nemmeno un mese fa: l’Italia aveva sempre vinto senza mai concedere set, la Germania invece si presentava alla sfida con un 3-1 di record e un’unica sconfitta contro la Serbia, comunque fatta soffrire prima di cedere.

Diretta/ Italia Ucraina (risultato finale 3-0): gli azzurri archiviano la pratica (oggi 3 ottobre 2023)

Entrambe già qualificate, le nazionali avevano disputato una grande battaglia: l’Italia aveva condotto nel punteggio dopo il primo e il terzo set, ma in entrambe le occasioni si era rilassata troppo e così si era arrivati al tie break, poi vinto dagli azzurri. I parziali erano stati 25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12: dunque l’Italia aveva incredibilmente mollato il colpo nel quarto set, forse pensando di aver già vinto, e la Germania di Michal Winiarski ne aveva approfittato regalandosi comunque il quinto e decisivo parziale. Alla fine tedeschi terzi in classifica: l’accoppiamento con l’Olanda aveva portato ad una beffarda eliminazione al tie break, ma questo non ha cancellato il fatto che la nazionale tedesca abbia disputato un ottimo Europeo e ora rappresenti una minaccia concreta per l’Italia, in questo torneo Preolimpico di volley maschile. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Italia Qatar (risultato finale 3-0): azzurri senza problemi (oggi 1 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Germania sarà disponibile sulla televisione satellitare, ovviamente per gli abbonati: sarà dunque possibile assistere al match del torneo Preolimpico di volley maschile anche con il servizio di diretta streaming video, che per tutti i clienti non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la mobilità segnaliamo anche la piattaforma Volleyballworld.net, fornita ufficialmente dalla federazione internazionale di pallavolo: anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al portale.

Diretta/ Italia Repubblica Ceca (risultato finale 3-1): bella partenza! (volley, oggi 30 settembre 2023)

PARTITA TOSTA!

Italia Germania si gioca in diretta da Rio de Janeiro, alle ore 18:30 (di casa nostra) di mercoledì 4 ottobre: è il terzo impegno degli azzurri nel torneo Preolimpico di volley maschile. In palio ci sono dunque i posti per le prossime Olimpiadi che si giocheranno a Parigi: per il momento l’Italia ha giocato due partite e le ha vinte tutte, ma potrebbe risultare sanguinoso il set lasciato per strada contro la Repubblica Ceca. È poi arrivato un 3-0 al Qatar come da previsione: al momento guidiamo la classifica ma adesso si comincia davvero a fare sul serio.

Nella diretta di Italia Germania non dovremo sottovalutare la nazionale tedesca: allenata da Michal Winiarski, ha fatto particolarmente bene agli Europei ed è sicuramente in crescita, dunque i ragazzi di Ferdinando De Giorgi dovranno stare attenti. Ora, aspettando che la partita di Rio de Janeiro prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da una partita che in questo Preolimpico di volley maschile è davvero molto importante per il nostro percorso.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Italia Germania: come detto incrociamo una nazionale che agli Europei ha avuto un ottimo cammino. Inserita nel nostro girone, ci aveva costretto al tie break: certo l’Italia era già qualificata agli ottavi e sicura del primo posto in classifica, ma comunque si era trattato di una partita vera che gli azzurri avevano faticato a portare a casa. Sappiamo poi molto bene che la nostra nazionale si è spinta in finale, dove questa volta la Polonia ha avuto la meglio (in maniera netta) vendicando così il ko nell’ultimo atto del Mondiale.

Adesso gli azzurri giocano per i due posti alle Olimpiadi, ma come noto ci potranno entrare anche per ranking; intanto sarebbe già importante prendersi i Giochi di Parigi attraverso il girone, a parte la Germania (che rappresenta certamente una bella minaccia) l’insidia maggiore è il Brasile, che può anche giocare in casa questo torneo. Ci sarà tempo per pensare alla sfida contro i verdeoro, per il momento concentriamoci su quello che potrebbe succedere in questa affascinante e molto delicata diretta di Italia Germania che tra poco prenderà il via.











© RIPRODUZIONE RISERVATA