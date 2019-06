Diretta Italia Ecuador U20/ Streaming video e tv, la finale 3° posto (Mondiali)

Italia Ecuador Under 20, in diretta dallo stadio di Gdynia, è la finale per il terzo posto dei Mondiali Under 20 che stanno per concludersi in Polonia. L’appuntamento sarà alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 14 giugno 2019: Italia Ecuador Under 20 metterà in palio il terzo gradino del podio e, come sempre in gare di questo genere, la capacità di trovare motivazioni dopo avere perso la semifinale e di conseguenza l’obiettivo più grande potrebbe essere fondamentale. L’Italia Under 20 cercherà il secondo podio consecutivo dopo quello già ottenuto due anni fa nella precedente edizione iridata e deve riscattare la sconfitta patita martedì contro l’Ucraina che ci ha impedito di raggiungere per la prima volta la finale U20. Per l’Ecuador invece sarebbe il primo podio di sempre (per la prima volta ha raggiunto le semifinali), ma il sogno più grande è stato infranto dalla Corea del Sud.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ecuador Under 20 sarà garantita per tutti gli abbonati alla televisione satellitare alle ore 20.30 sul canale Sky Sport Football, che è il numero 203, ma pure su Sky Sport uno (201). Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio offerto da Sky Go. In chiaro invece appuntamento su Rai Sport + HD e naturalmente con lo streaming offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ECUADOR U20

Parlando adesso delle probabili formazioni di Italia Ecuador Under 20, dobbiamo tenere conto del fatto che si tratta di una finale per il terzo posto, di conseguenza è possibile che ci sia un certo turnover. Il c.t. Paolo Nicolato come minimo un cambio dovrà operarlo per forza: Andrea Pinamonti è stato liberato in anticipo per permettergli di raggiungere l’Under 21 visto che la finale non è stata raggiunta, di conseguenza potrebbe giocare Gori al fianco di Scamacca. Anche negli altri reparti d’altronde si potrebbe vedere in azione chi ha giocato meno finora e lo stesso criterio dovrebbe ispirare anche Jorge Célico, il commissario tecnico dell’Ecuador Under 20. Per quanto riguarda i sudamericani possiamo dunque osservare che il modulo di riferimento dovrebbe rimanere il 4-2-3-1, ma naturalmente è possibile che cambino almeno alcuni interpreti dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Italia Ecuador U20, in base alle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. L’Italia potrebbe partire favorita, ma davvero di un soffio: il segno 1 infatti è quotato a 2,60 (l’Italia è formalmente in casa), mentre la quota per il segno 2 è pari a 2,65. Si sale di più invece in caso di pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,25 volte la posta in palio.



