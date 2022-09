DIRETTA ITALIA MONTENEGRO/ Video streaming Rai: le due Nazionali a confronto

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: IL CONFRONTO

Mentre si avvicina la diretta di Italia Montenegro, facciamo un confronto tra il rendimento delle due Nazionali di pallanuoto in questo intenso 2022. Abbiamo già ricordato i risultati dell’Italia, con il Settebello vice-campione del Mondo e poi vincitore della World League. Ai Mondiali di Budapest, il Montenegro invece aveva chiuso al secondo posto il proprio girone con due vittorie contro Georgia e Brasile e la sconfitta contro l’Ungheria, poi vinse lo spareggio contro il Giappone per accedere ai quarti di finale, dove tuttavia il cammino della Nazionale balcanica terminò a causa della sconfitta contro la Spagna, poi campionessa iridata.

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 23-7): un'altra goleada per il Setterosa!

Alla World League invece il Montenegro perse ai quarti di finale contro la Francia per poi chiudere al sesto posto. Piazzamenti comunque di buon livello per una Nazionale che è certamente tra le migliori al mondo nella pallanuoto maschile, ma sulla carta un gradino sotto l’Italia: andrà così anche questa volta a Spalato? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Georgia (risultato finale 18-8): Settebello sul velluto

ITALIA MONTENEGRO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Montenegro sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di pallanuoto: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Montenegro tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA MONTENEGRO

GRANDI AMBIZIONI!

Italia Montenegro, in diretta alle ore 19.00 di questa sera, venerdì 2 settembre, dalla Spaladium Arena della città croata di Spalato, è la partita di pallanuoto che determinerà i verdetti del girone A, cioè quello che naturalmente comprende la nostra Nazionale negli Europei di pallanuoto maschile 2022. L’avventura continentale per il nostro Settebello arriva al termine di una estate che ci ha già visti secondi ai Mondiali di Budapest e poi vincitori della World League per la prima volta nella storia, unico titolo che ancora mancava in bacheca al Settebello, adesso si comincia a fare davvero sul serio anche agli Europei di pallanuoto.

Diretta/ Italia Israele (risultato finale 4-0): Setterosa 18-5 dominano!

La diretta di Italia Montenegro arriva dopo le vittorie che il Settebello nei giorni scorsi ha ottenuto contro Slovacchia e Georgia, in palio c’è il primo posto che sarebbe naturalmente un grande vantaggio perché ci eviterebbe gli spareggi di domenica portandoci direttamente ai quarti di finale, che nel torneo maschile sono in programma martedì prossimo. Inoltre, il Montenegro è il primo ostacolo di alto livello sulla nostra strada, per cui sarà interessante anche valutare quale tipo di prestazione saprà offrire stasera il Settebello. Insomma, le curiosità sono tante: che cosa ci dirà la diretta di Italia Montenegro?

DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Montenegro, dobbiamo quindi ribadire che per il Settebello del c.t. Sandro Campagna si alza il livello della sfida in questi Europei di pallanuoto maschile in Croazia. Nessuna paura per chi nel 2022 ha vinto la World League e si è fermato solamente ai rigori nella finale dei Mondiali, però il Montenegro potrebbe essere la prima proverbiale cartina di tornasole per capire come sta l’Italia nel terzo grande evento di una estate a dir poco intensa per le Nazionali di pallanuoto e quindi non è scontato essere sempre al top.

Il Montenegro è una delle tante Nazionali nate dalla dissoluzione della ex Jugoslavia, che nella pallanuoto ha moltiplicato le avversarie forti per il resto del mondo. Certo, non siamo ai livelli di Serbia oppure Croazia, ma parliamo pur sempre di una formazione che è stata per tre volte quarta alle Olimpiadi da Pechino 2008 a Rio 2016, con il secondo posto ai Mondiali di Barcellona 2013 e ottimi risultati anche agli Europei, dal trionfo del 2008 fino alla terza piazza nella scorsa edizione del 2020. Appuntamento affascinante, arriverà quindi la vittoria nella diretta di Italia Montenegro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA