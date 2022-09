Diretta Italia Serbia/ Streaming video Rai: match da vincere! (Europei pallanuoto)

DIRETTA ITALIA SERBIA: SETTEROSA VERSO IL PRIMATO

Italia Serbia è in diretta dalla Spaladium Arena di Spalato: alle ore 11:30 di giovedì 1 settembre questa partita è valida per la quarta giornata nel gruppo B degli Europei 2022 di pallanuoto femminile. Il Setterosa vola verso il primo posto, che garantirebbe un accoppiamento decisamente più morbido nei quarti di finale: dobbiamo ricordare che in questa competizione la formula è diversa rispetto al torneo maschile, al netto di questo l’Italia si sta ben comportando e arriva a questa partita con un primato che adesso appunto deve difendere nelle ultime due gare, quella di oggi e quella che sabato giocherà contro la Francia.

Naturalmente nella diretta di Italia Serbia il Setterosa parte totalmente favorito: la nazionale balcanica è ben diversa rispetto alla sua controparte maschile, lo ha dimostrato per esempio perdendo in maniera schiacciante contro la Spagna all’esordio degli Europei 2022 di pallanuoto femminile, ma anche battendo di misura una Slovacchia contro cui le azzurre hanno dominato in lungo e in largo. Sia come sia la partita non andrà sottovalutata; vedremo allora quello che succederà, tra poco la diretta di Italia Serbia prenderà il via e noi ne possiamo presentare gli aspetti principali.

DIRETTA ITALIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Serbia viene affidata ancora una volta alla televisione di stato: questa volta il canale cui dovrete rivolgervi è Rai Sport +, disponibile anche in alta definizione e aperto a tutti. In assenza di un televisore, la partita dei Europei pallanuoto femminile 2022 si potrà seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure scaricarne e installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Italia Serbia parliamo dunque di un’altra partita che per il Setterosa è abbordabile: all’esordio in questi Europei pallanuoto 2022 la nazionale balcanica ha incassato la bellezza di 32 gol dalla Spagna, che poi noi abbiamo battuto. Certamente le partite non seguono una stretta proprietà transitiva, ma basterebbe quel successo delle campionesse in carica per dirci quanto la Serbia sia su un livello decisamente inferiore rispetto all’élite della pallanuoto femminile; una categoria di cui appunto fa parte anche l’Italia, che va a caccia di un successo continentale che manca da ormai 10 anni ma ha ampiamente fatto vedere, anche ai Mondiali recentemente giocati, di poterselo andare a prendere.

Il nuovo corso di Carlo Silipo sta insomma facendo bene, adesso contro la Serbia abbiamo un altro passo di avvicinamento al primo posto nel girone che ci consentirebbe di andare ad affrontare la quarta dell’altro raggruppamento; chiederemo poi contro la Francia la prima fase degli Europei 2022 di pallanuoto femminile, terminare da imbattute avendo sempre vinto sarebbe un bel segnale da mandare a tutte le avversarie per il titolo europeo ma intanto staremo a vedere come andrà la partita di questa mattina…











