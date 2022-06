Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: debutto di lusso nella VNL 2022

DIRETTA ITALIA FRANCIA: SFIDA AD ALTI LIVELLI!

Italia Francia, in diretta dalla TD Place Arena della capitale canadese Ottawa alle ore 1.30 italiane di stanotte, giovedì 9 giugno 2022 (le 19.30 locali di mercoledì sera), sarà il primo atto della lunga avventura della VNL 2022 di volley maschile. La Volleyball Nations League è la competizione che da qualche anno ha sostituto la World League per quanto riguarda la pallavolo maschile e che caratterizza la prima parte della lunga estate delle Nazionali di volley, che in questo anno 2022 culminerà con i Mondiali in programma in Polonia e Slovenia, che hanno sostituito la Russia nell’organizzazione.

Il cammino sarà quindi molto lungo e comincerà oggi con la diretta di Italia Francia: un debutto di lusso contro i campioni olimpici in carica, la VNL 2022 maschile poi ci terrà compagnia fino al 24 luglio, a settimane alterne con le donne. Nella prima fase saranno dunque tre settimane di partite, la prima è ad Ottawa dove l’Italia giocherà in totale quattro partite affrontando nei prossimi giorni anche Polonia, Canada e Argentina. Poi, alternando sempre una settimana di riposo a una di gioco, avremo altri due raggruppamenti da quattro partite ciascuno, per un totale di 12 partite da disputare nella prima fase. La classifica finale determinerà i nomi delle otto squadre qualificate per la fase finale della VNL 2022, che si terrà a Bologna e per la quale in realtà siamo già qualificati in qualità di Paese organizzatore. Fin qui abbiamo spiegato la formula, ma siamo curiosi adesso di scoprire cosa succederà nella diretta di Italia Francia…

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia sarà garantita questa notte su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 anche in campo maschile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la VNL 2022, abbiamo già accennato al fatto che la diretta di Italia Francia aprirà un cammino lungo, dunque non bisogna attendersi chissà che cosa da una partita che resta comunque molto stuzzicante, anche perché non capita tutti i giorni di trovare una di fronte all’altra l’Italia campionessa d’Europa in carica e la Francia che è invece detentrice dell’oro olimpico. La delusione olimpica per l’Italia era stata piuttosto forte, ma il riscatto vincendo gli Europei con un gruppo rinnovato e tanti giovani in evidenza era stato splendido e ha confermato l’eccellente valore della nostra Nazionale, che adesso sogna il poker iridato dopo il tris di successi consecutivi degli anni Novanta.

Prima però c’è la VNL: competizione sempre molto particolare, che impone una serie di partite ravvicinate e trasferimenti spesso pesanti. Per l’Italia la situazione è ancora più particolare, perché organizzando la Final Eight a Bologna abbiamo in realtà già in tasca la qualificazione per la fase finale. Questo ci libera dall’ansia del risultato, anche se naturalmente nessuno vorrà fare brutte figure: possono essere settimane preziose per fare esperimenti e cercare di rendere ancora più forte il gruppo di Fefé De Giorgi, che già vincendo gli Europei ha dimostrato di essere eccellente.

