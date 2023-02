Diretta Italia Francia/ Streaming video tv: grande debutto (6 Nazioni rugby)

DIRETTA ITALIA FRANCIA: ALTRO KO DEGLI AZZURRI?

Italia Francia, diretta dall’arbitro inglese Matthew Carley, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 febbraio 2023, come partita che aprirà il torneo Sei Nazioni 2023 di rugby presso lo stadio Olimpico di Roma anche per le due Nazionali latine, dopo gli incroci di ieri tra le quattro formazioni delle isole britanniche. La diretta di Italia Francia sarà naturalmente subito un esame durissimo per gli Azzurri, che però con le vittorie ottenute l’anno scorso contro il Galles nell’ultima giornata del Sei Nazioni e poi contro l’Australia nei test-match di novembre hanno dimostrato che c’è una crescita che ci fa sperare.

La Francia però dovrebbe essere ancora un gradino sopra, come dimostra il fatto che i Bleus sono detentori del Sei Nazioni, vinto dai transalpini nella scorsa edizione con cinque vittorie su altrettante partite disputate. Insomma, il primo obiettivo è quello di giocare bene, poi naturalmente se si creasse l’occasione giusta dovremo essere bravi a coglierla per una vittoria che cambierebbe davvero lo status dell’ItalRugby. Di certo ci attende un match di lusso, che cosa succederà nella diretta di Italia Francia?

ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (SEI NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Italia Francia sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che è tornata l’anno scorso ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go o sulla piattaforma NOW TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati.

Attenzione però anche all’appuntamento in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando. Informazioni utili sul torneo si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby.

DIRETTA ITALIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Francia ci consente quindi di parlare di un periodo di crescita per il nostro rugby, nato con il guizzo che ci diede la vittoria in extremis sul campo del Galles nel marzo scorso, nell’ultimo turno del Sei Nazioni 2022. Sembrava ormai una maledizione, con l’Italia destinata al massimo ad ottenere sconfitte dignitose, ad esempio quella contro proprio la Francia, quando avevamo fatto una partita a lungo buona, ma con un netto calo alla distanza (37-10). Una rondine non fa primavera, allora ricordiamo che a novembre sono arrivate le vittorie contro Samoa e soprattutto Australia, primo storico successo contro i Wallabies, per cui adesso c’è molta più fiducia rispetto a un anno fa.

Questo senza nulla togliere al fatto che le favorite per il Sei Nazioni 2023 sono naturalmente altre, a cominciare proprio dalla Francia. I transalpini non vincevano il torneo dal 2010, un digiuno di dodici anni al quale non erano più abituati da molti decenni e che è stato spazzato via un anno fa nel migliore dei modi, con l’en plein di successi per vincere il 6 Nazioni a punteggio pieno. Adesso inizia la campagna per la difesa del titolo, che alla Francia non riesce dal 2007: anche dalla parte dei Bleus c’è in palio molto più del Trofeo Garibaldi, siamo quindi davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Italia Francia…

