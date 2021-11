Diretta Italia Francia U18/ Streaming video tv: seconda amichevole a L’Aquila!

DIRETTA ITALIA FRANCIA U18: SI REPLICA A L’AQUILA!

Italia Francia U18 si gioca in diretta dallo stadio Gran Sasso di L’Aquila, alle ore 11:00 di sabato 13 novembre: una matinée dedicata all’amichevole tra queste due nazionali giovanili, che tornano a sfidarsi 48 ore dopo averlo fatto sempre in questa città. Il doppio appuntamento ha avuto grande risalto a L’Aquila, perché le amichevoli sono state organizzate in ricordo del terremoto del 2009 e per ringraziare idealmente la Francia, che aveva giocato un ruolo importante in quei giorni terribili.

Parlando di campo, l’Italia U18 allenata da Daniele Franceschini aveva disputato due amichevoli ravvicinate contro lo stesso avversario anche in ottobre, risultando imbattuta contro la Serbia; ora vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Francia U18, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo provare a studiare le eventuali mosse del nostro CT leggendo insieme le probabili formazioni della partita, che anche a livello giovanile apre una rivalità importante.

DIRETTA ITALIA FRANCIA U18 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

A differenza della prima amichevole, la diretta tv di Italia Francia U18 di sabato non dovrebbe godere di diretta tv, almeno salvo variazioni nel palinsesto; dunque non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire questa partita, e per le informazioni utili potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare le pagine Facebook e Twitter che chiaramente sono liberamente consultabili.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U18

Proviamo dunque a ipotizzare la formazione azzurra per Italia Francia U18: in porta Franceschini potrebbe affidarsi questa volta a Mastrantonio, estremo difensore della Roma Primavera che comanda la classifica del campionato 1 ed è sempre in ballottaggio con Simone Scaglia, della Juventus. Davanti a lui Stivanello e e Dellavalle sembrano essere favoriti per agire come centrali, mentre Kayode e Bozzolan potrebbero correre sulle fasce laterali.

Il modulo scelto dal nostro CT dovrebbe essere il 4-3-1-2, che è anche quello che per esempio utilizza Carmine Nunziata con l’Under 19; a centrocampo allora Giulio Doratiotto è favorito per ricoprire il ruolo di regista basso, insieme a lui come mezzali possono agire Pisilli da una parte e Kumi dall’altra. Pagano e Accornero si giocano la maglia da trequartista, mentre Leonardo Rossi e Turco sperano di iniziare la partita amichevole come titolari, dovendo vincere la concorrenza di Raimondo.



