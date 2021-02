Diretta Italia Irlanda/ Streaming video Dmax: si può sperare? (Rugby Sei Nazioni)

DIRETTA ITALIA IRLANDA: GRANDE SFIDA PER GLI AZZURRI!

Italia Irlanda, diretta dall’arbitro francese Mathieu Raynal presso lo stadio Olimpico di Roma, si disputa alle ore 15.15 di oggi pomeriggio, sabato 27 febbraio 2021, e sarà la prima partita della terza giornata del torneo Sei Nazioni 2021 di rugby, che torna dopo una settimana di pausa. Inutile girarci attorno: bisogna subito dire con chiarezza che la diretta di Italia Irlanda potrebbe essere l’unica speranza per gli azzurri di combinare qualcosa di buono in classifica. Per essere chiari, bisogna aggiungere che pure Italia Irlanda di questo pomeriggio vedrà per l’ennesima volta partire gli azzurri con lo svantaggio del pronostico, in una sorta di “missione impossibile” per un’Italia che ormai da circa sei anni conosce solamente sconfitte nel Sei Nazioni. Difficile dunque pensare di invertire il trend, soprattutto dopo le due pesanti sconfitte subite nelle prime due giornate al cospetto di Francia e Inghilterra, tuttavia giochiamo in casa contro l’altra squadra che finora ha perso due partite su due, perciò contro l’Irlanda bisognerà scendere in campo per cercare la tanto sospirata vittoria. Non sarà affatto facile, ma potrebbe almeno essere “meno impossibile” di altre volte…

DIRETTA ITALIA IRLANDA STREAMING VIDEO DMAX: COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Italia Irlanda sarà trasmessa come nelle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: DMax garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. Altre informazioni arriveranno anche tramite i profili della Federazione Italiana Rugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA ITALIA IRLANDA: IL CONTESTO

La diretta di Italia Irlanda dunque ci metterà di fronte se non altro a una piccola speranza di fare punti, anche se la dura realtà del rugby azzurro ci dice che questo movimento proprio non riesce a decollare. Passano gli anni e questo avrebbe dovuto essere un bene, invece dobbiamo notare come i risultati siano nettamente peggiorati – il passivo casalingo contro la Francia (10-50) è davvero imbarazzante, giusto un pochino meglio quello incassato a Twickenham nella seconda giornata contro i padroni di casa dell’Inghilterra (41-18). Quella contro l’Irlanda potrebbe essere la partita meno difficile da vincere, ma d’altronde è quella che i nostri avversari riterranno obbligatorio conquistare per ripartire dopo due sconfitte. I Verdi, che rappresentano l’intera isola d’Irlanda senza distinzioni tra Eire ed Ulster, hanno infatti perso per 21-16 contro il Galles a Cardiff nella prima giornata e poi 13-15 a Dublino contro la Francia. Basta leggere i punteggi per capire che le differenze fra noi e loro sono evidenti – ad esempio, perdere 13-15 o 10-50 contro la Francia non è esattamente la stessa cosa… La vittoria può dunque essere una speranza o sarà anche stavolta solo un sogno impossibile?



