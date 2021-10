Diretta Italia Lituania U19/ Streaming video tv: ripartono le qualificazioni Europei

DIRETTA ITALIA LITUANIA U19: ESORDIO PER GLI AZZURRINI

Italia Lituania U19, che sarà diretta dall’arbitro delle Far Oer Kari Hovdanum, si gioca alle ore 15:30 di mercoledì 6 ottobre presso il SRC Bakovci Stadium: siamo in Slovenia, sede del gruppo 12 delle qualificazioni agli Europei Under 19. Il cammino degli azzurrini riparte dopo due anni: era ancora il 2019 quando la nostra nazionale, allora guidata da Alberto Bollini, aveva superato il primo step di qualificazione alla fase finale; poi però era arrivato il Coronavirus, e il conseguente lockdown aveva portato alla cancellazione delle attività legate al torneo continentale.

Oggi finalmente si torna in campo: da qui a martedì 12 ottobre l’Italia U19 affronterà tre partite nella speranza di prendersi il pass per raggiungere la fase élite, e avvicinare appunto la qualificazione agli Europei. Tecnicamente il nostro girone non dovrebbe essere troppo complesso, ma ci sono tanti dubbi che sono legati all’esito dei match; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Lituania U19, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa le probabili formazioni con le scelte di Carmine Nunziata.

DIRETTA ITALIA LITUANIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Italia Lituania U19 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; per seguire questa partita non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, dunque per rimanere informati sull’esito del match e avere qualche notizia utile potrete eventualmente rivolgervi alle pagine ufficiali della UEFA così come quelle che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, segnaliamo anche la consultazione del sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA LITUANIA U19

Per Italia Lituania U19 Carmine Nunziata dovrebbe scegliere un 4-3-1-2: ci rifacciamo soprattutto alla squadra che aveva battuto l’Olanda nell’amichevole giocata esattamente un mese fa, e dunque in difesa dovremmo vedere Scalvini e Ghilardi a protezione del portiere Desplanches con due terzini che sarebbero Zanotti e Turicchia. A centrocampo, a dirigere il gioco dovrebbe essere Fazzini; sulle mezzali dovrebbero agire Casadei e uno tra Giovane e Fabbian (vista l’assenza di Miretti), a fare un passo avanti e fluttuare tra le linee come trequartista, mancando Baldanzi, il candidato ideale sembra essere Cavuoti che come ruolo naturale ha appunto quello di supporto ai due attaccanti. Per quanto riguarda il tandem offensivo, le scelte di Nunziata dovrebbero puntare su Egharevba, che era titolare nel 3-0 all’Olanda, e uno tra Rosa e De Nipoti che andrà a coprire l’assenza di Gnonto.

