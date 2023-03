Diretta Italia Germania U20/ Streaming video tv: test di lusso a Prato

DIRETTA ITALIA GERMANIA U20: ULTIMO APPUNTAMENTO PER GLI AZZURRINI!

Italia Germania U20, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 27 marzo 2023, si giocherà allo stadio Lungobisenzio di Prato e sarà l’ultimo appuntamento per gli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata nel classico Torneo 8 Nazioni, che è il principale appuntamento a livello europeo per le Nazionali Under 20 e in questo momento vale soprattutto come preparazione per i Mondiali Under 20, ai quali parteciperà anche l’Italia dal 20 maggio all’11 giugno prossimi in Indonesia grazie alla semifinale raggiunta l’anno scorso agli Europei Under 19 dal gruppo che naturalmente adesso è Under 20.

Giovedì scorso l’Italia U20 ha giocato in Norvegia e ha pareggiato per 2-2 contro i padroni di casa grazie ai gol di Nasti e Ndour, la nostra situazione nel Torneo 8 Nazioni parla adesso di una sconfitta al debutto contro la Polonia, poi di tre vittorie consecutive contro Portogallo, Romania e Repubblica Ceca, infine naturalmente il pareggio in Norvegia. Adesso ci attende una partita sempre speciale, una rivalità che è affascinante a ogni età e che renderà ancora più significativo l’incontro di oggi pomeriggio a Prato: che cosa ci dirà la diretta di Italia Germania U20?

ITALIA GERMANIA U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania U20 non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, tuttavia sarà a disposizione sul sito federale figc.it il servizio di diretta streaming video per Italia Germania U20, che consentirà di assistere a questo match del Torneo 8 Nazioni, inoltre per le informazioni utili potrete consultare gli account ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network oltre che sul già citato sito Internet della Federcalcio.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U20

Scopriamo infine come potrebbero schierarsi in campo gli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata nelle probabili formazioni per la diretta di Italia Germania U20. Scegliamo come modulo di riferimento il 4-3-1-2 e in porta indichiamo Zacchi, protetto da una difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari Zanotti a destra, i due centrali Ghilardi e Fontanarosa ed infine Pieragnolo in qualità di terzino sinistro.

A centrocampo l’Italia U20 potrebbe invece schierare il terzetto titolare formato da Giovane, Degli Innocenti e Ndour, infine in attacco bisogna tenere conto del fatto che Nasti è stato espulso in Norvegia e allora scegliamo come titolari per gli Azzurrini di Carmine Nunziata il trequartista Fazzini e i due attaccanti Ambrosino e Volpato.











