DIRETTA ITALIA USA/ Video streaming tv: la parola a Julio Velasco (VNL 2024, oggi venerdì 21 giugno)

DIRETTA ITALIA USA: PARLA VELASCO

Mentre si avvicina la diretta di Italia Usa, possiamo sfruttare le dichiarazioni di Julio Velasco dopo la partita contro la Serbia per il sito della FIPAV per fare il punto della situazione al termine della fase a gironi: “Partita complicata, noi siamo state un po’ impacciate, forse per via della qualificazione raggiunta e della vittoria sugli USA. Non ho voluto cambiare nel momento di difficoltà perché volevo che le ragazze che solitamente giocano meno venissero fuori da questa situazione. E devo dire che ci sono riuscite”.

Sono state d’altronde settimane molto intense e il meglio deve ancora venire, in VNL e ancora di più alle Olimpiadi: “Le ragazze che giocano bene adesso sanno che devono e possono dare una mano importante quando arriveranno le difficoltà in partite in cui ci giocheremo di più. Alle Finals arriviamo ancora in formazione perché di tempo assieme per lavorare in un certo modo ne abbiamo avuto davvero poco. Con alcune ci siamo visti l’8 aprile, poi sono arrivate altre ed infine si sono aggregate le giocatrici che avevano disputato la finale di Champions”. In ottica Parigi invece secondo Velasco “dovremo fare un ulteriore step di crescita di squadra ed individuale. In tal senso giocare le finals ci aiuterà tanto perché sarà un test probante che ci farà crescere. Speriamo di vincerle ma in ogni caso si tratterà di un’esperienza importante”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA USA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dalla fase a gironi alle Final Eight non cambiano le modalità per seguire le partite della Volleyball Nations League 2024, l’orario tutto sommato non è così scomodo pur essendo a Bangkok e allora ricordiamo ancora una volta che non sarà disponibile una diretta tv di Italia Usa, ma gli appassionati potranno seguire l’incontro tramite la diretta streaming video che è offerta su abbonamento sia dalla piattaforma di DAZN sia sul portale specializzato della pallavolo mondiale, cioè Volleyballworld.net.

I QUARTI DELLA NATIONS LEAGUE

Si entra nella fase decisiva con la Final Eight di Bangkok per la Volleyball Nations League 2024 femminile, l’appuntamento con la diretta di Italia Usa è fissato alle ore 12.00 italiane di oggi, venerdì 21 giugno 2024, presso l’Indoor Stadium Huamark andrà quindi in scena la rivincita della partita disputata appena sei giorni fa a Fukuoka nell’ultima settimana della fase a gironi, per le Azzurre è un ottimo punto di riferimento dal momento che vinsero per 3-1 contro gli Stati Uniti, che oggi cercheranno la rivincita nella sfida secca.

Ovviamente con la diretta di Italia Usa cambiano i ragionamenti: dopo una prima fase lunga settimane, sempre in giro in località diverse per un totale di dodici partite che ci hanno anche garantito la matematica certezza della qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 grazie a uno score finale di dieci vittorie e due sole sconfitte, adesso ogni partita potrebbe essere la fine. Chi vince andrà in semifinale, per chi perde le Final Eight saranno finite già al primo ostacolo: è il fascino dell’eliminazione diretta per Italia Usa, chi riuscirà ad avere la meglio?

DIRETTA ITALIA USA: COME CI ARRIVANO LE DUE SQUADRE?

Verso la diretta di Italia Usa, dobbiamo sottolineare appunto che le Azzurre appena sei giorni fa hanno vinto con pieno merito contro gli Usa, però è anche vero che adesso si fa sul serio e qualcosa potrebbe cambiare. Spieghiamo il concetto: non si intende sminuire in alcun modo l’eccellente cammino dell’Italia del c.t. Julio Velasco, ma è chiaro come gli Usa abbiano affrontato la fase a gironi dando un’importanza minore, dal momento che avevano in tasca la qualificazione olimpica fin dai tornei dello scorso anno, per cui il mirino era già tutto puntato su Parigi da parte stelle e strisce.

La conseguenza è che gli Usa si sono qualificati a fatica per le Final Eight, con sette vittorie e cinque sconfitte sono stata l’ultima delle sette che si sono aggiunte alla Thailandia organizzatrice, motivo per cui si è creato l’incrocio con l’Italia che invece è stata seconda grazie a un cammino di livello più alto, dettato anche dalla necessità di non correre rischi in ottica ranking. Da adesso i calcoli stanno a zero, un motivo in più per essere incuriositi dalla diretta di Italia Usa…











