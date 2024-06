Diretta/ Italia Polonia (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (VNL 2024, oggi sabato 22 giugno)

DIRETTA ITALIA POLONIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto adesso a Bangkok, dove sta davvero per cominciare la diretta di Italia Polonia. Le Azzurre finora hanno raggiunto tutti gli obiettivi, si sono assicurate la qualificazione per le Olimpiadi e adesso sono in semifinale di Nations League, il morale è molto alto e lo si capisce dalle parole di una veterana della nostra Nazionale come Monica De Gennaro che, al termine della partita vinta contro gli Usa ieri, aveva dichiarato per il sito Fipav: “Devo dire che siamo state brave perché nonostante qualche ‘alto e basso’ ed un gioco a volte non fluidissimo, siamo state sempre in partita giocando palla su palla”.

Diretta/ Italia Usa (risultato finale 3-0): grande vittoria delle Azzurre! (VNL 2024, oggi venerdì 21 giugno)

De Gennaro aveva poi voluto ricordare che si trattava del sesto incrocio contro gli Usa in sei giorni: “Rigiocare dopo pochi giorni contro la stessa squadra non è semplice perché ti aspetti cose diverse da chi ti ritrovi di fronte. In generale però ci siamo fatte trovare pronte mettendo in campo momenti di grande pallavolo. Adesso in semifinale attendiamo una tra Polonia e Turchia per poi giocarci le nostre chance di finale”. Naturalmente adesso tutti sappiamo il nome dell’avversaria, anzi a Bangkok è l’ora di scendere in campo: via alla diretta di Italia Polonia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Italia Bulgaria (risultato finale 3-0): ottava vittoria in Volley Nations League 2024! (20 giugno)

ITALIA POLONIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La quantità di partite della Volleyball Nations League 2024 è talmente alta che ormai gli appassionati di pallavolo potrebbero recitare a memoria le modalità per seguire le sfide anche della Final Eight di Bangkok. Non sarà disponibile una diretta tv di Italia Polonia, ma in compenso ci sarà la possibilità della doppia diretta streaming video che, pure per la semifinale odierna, è offerta su abbonamento sia dalla piattaforma di DAZN sia sul portale specializzato della pallavolo mondiale, cioè Volleyballworld.net.

PARLA VELASCO

Molto soddisfatto al termine della vittoria contro gli Usa era Julio Velasco, le cui parole utilizziamo quindi per introdurre la diretta di Italia Polonia, bella semifinale di VNL 2024: “Abbiamo giocato molto bene fino al 18-13 nel terzo set – si può leggere sul sito della FIPAV – poi abbiamo perso un po’ di lucidità ma nonostante ciò siamo riusciti a vincere anche il terzo chiudendo il match. Abbiamo fatto qualcosa di importante perché infliggere un 3-0 agli Stati Uniti non è certo una cosa da tutti i giorni, la squadra sta bene, continua a crescere, ci crede, ed è ordinata”.

Diretta/ Italia Polonia (risultato finale 0-3): nulla da fare per gli Azzurri (VNL 2024, 19 giugno)

Velasco ancora non conosceva il nome dell’avversaria nella semifinale odierna, quindi l’analisi si era concentrata tutta sulla prestazione messa in mostra contro le americane: “Siamo davvero molto contenti anche perché si trattava di un match da dentro o fuori e questo psicologicamente fa tutta la differenza del mondo. Dobbiamo restare con i piedi per terra, non essere euforici, siamo in semifinale ma dobbiamo ancora fare tanto e quindi dobbiamo restare calmi. Le ragazze che sono in panchina sono pronte, motivate e si allenano benissimo”, ha voluto infine citare il c.t. Velasco come ulteriore elemento positivo in questo momento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA SEMIFINALE DELLA VNL 2024

Cresce la posta in palio e crescono anche le speranze: oggi, sabato 22 giugno, con fischio d’inizio alle ore 12.00 italiane è in programma la diretta di Italia Polonia, che sarà la partita valida come prima semifinale della Volleyball Nations League 2024 di pallavolo femminile, la cui Final Eight è in corso a Bangkok, capitale della Thailandia. L’Italia del mitico c.t. Julio Velasco finora ha fatto tutto alla perfezione e la dimostrazione è arrivata ieri, grazie alla perentoria vittoria per 3-0 nel quarto di finale contro gli Usa al termine di una prestazione perfetta, che ha garantito con pienissimo merito l’accesso alla semifinale.

Naturalmente l’obiettivo fondamentale della prima parte della lunghissima estate del volley era il raggiungimento della qualificazione olimpica, ma adesso l’appetito sta crescendo, perché questa Italia potrebbe davvero fare un pensiero a vincere la VNL 2024. Si tratterebbe del bis del successo che le Azzurre avevano ottenuto per la prima volta nella loro storia appena due anni fa, cioè nell’edizione 2022, che aveva visto l’Italia trionfare con un perentorio 3-0 nella finale contro il Brasile. Adesso siamo ancora al penultimo ostacolo ma le prospettive sono di nuovo intriganti, che cosa ci dirà la diretta di Italia Polonia?

DIRETTA ITALIA POLONIA: COME SI ARRIVA ALLA SEMIFINALE?

Si gioca a ritmi molto intensi, come caratteristica del volley e ancora di più durante la Nations League, la diretta di Italia Polonia dovrà tenere conto anche di questo fattore perché la semifinale sarà giocata a meno di 24 ore dai quarti di ieri. Questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per l’Italia, che d’altronde se lo è guadagnato vincendo per 3-0 contro gli Stati Uniti, mentre in seguito c’è stata Polonia Turchia, che per di più è terminata solamente al quinto set, necessario per sancire la vittoria delle polacche per 3-2 e di conseguenza il loro abbinamento con le Azzurre per l’odierna semifinale.

Ormai da molti anni questa è una vera e propria classica a livello mondiale in campo maschile, tra le donne invece la Polonia da molti anni non era più competitiva, ma di recente si è rilanciata, sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024, è stata già terza nella Nations League dell’anno scorso e diventa quindi un bel banco di prova anche per l’Italia. L’incrocio potrebbe riproporsi anche ai Giochi, nel frattempo però c’è in palio un posto nella finale della Volleyball Nations League 2024 e già questo obiettivo non sarebbe affatto banale, quindi siamo davvero curiosi di seguire la diretta di Italia Polonia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA