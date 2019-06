Giappone Italia, in diretta da Varna in Bulgaria, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdi 14 giugno 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 16,00 secondo il fuso orario italiano. Parte con la diretta tra Giappone e Italia la terza settimana della Nations league di volley maschile e i ragazzi del ct Gianlorenzo Blengini sono impazienti di mettersi in luce anche in terra bulgara dove in questo fine settimana affronteranno pure Australia e i padroni di casa della Bulgaria. Non si annuncia quindi un weekend troppo semplice per i nostri azzurri, che pure paiono favoriti a strappare parecchie punti pesanti, decisivi a questo punto della competizione. Non scordiamo infatti che siamo praticamente al giro di boa per questa fase a girone della Nations league e sarà quindi fondamentale non perdere la giusta concentrazione per ottenere l’ambito pass per la Final six di Chicago.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GIAPPONE ITALIA

Ricordiamo che come ormai accade da qualche tempo, il canale Discovery ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia in diretta tv le partite della nazionale maschile alla Nations League. Le sfide di questa settimana e quindi pure la diretta Giappone Italia sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv, e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA GIAPPONE ITALIA: GLI AZZURRI A VARNA

Nuova settimana della Nations league per l’Italia del volley maschile e nuova lista di convocati per il ct Blengini, che pure in questa terza tappa della manifestazione Fivb e quindi per questa diretta Giappone Italia, ha confermato gran parte dei protagonisti di Ufa. In molti quindi oggi avranno modo di vendicare il pesante KO azzurro rimediato solo settimana scorsa contro la Russia, oltre alla sconfitta recuperata a fine maggio proprio contro il Giappone nei due test match di Cagliari prima del via della stessa Nations league. Oggi quindi saranno a disposizione del ct azzurro a Varna i seguenti giocatori: Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Matteo Piano, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov, Roberto Russo, Fabio Balaso, Simone Anzani e Davide Candellaro.



