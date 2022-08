Diretta Italia Giappone/ Streaming video tv: test match in chiave Mondiale (volley)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: ALTRA AMICHEVOLE PER GLI AZZURRI

Italia Giappone è in diretta da Cuneo, e si gioca alle ore 21:05 di sabato 20 agosto: la partita è un’amichevole, ma di fatto chiude quello che è stato nominato DHL Test Match Tournament. Un triangolare che comprendeva anche gli Stati Uniti, che gli azzurri hanno affrontato giovedì – poi gli Usa hanno incrociato il Giappone – e che ovviamente avrà un vincitore “ufficiale”, pur rimanendo ovviamente in un contesto amichevole come lo stesso nome suggerisce. Si avvicinano i Mondiali di volley: l’Italia vuole arrivarci pronta, e anche per questo tiene a vincere la partita di stasera.

Naturalmente vale lo stesso discorso per il Giappone, una nazionale che al momento non ha ottenuto gli stessi risultati delle connazionali ma certamente è in crescita, come testimonia il passo tenuto nella Nations League disputata non troppe settimane fa. Sarà dunque interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Italia Giappone, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare un rapido approfondimento su quelli che sono i temi principali e portanti del match conclusivo nel DHL Test Match Tournament.

ITALIA GIAPPONE STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Notizie positive per la diretta tv di Italia Giappone: la partita infatti sarà trasmessa in chiaro e potrà essere seguita da tutti gli appassionati su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del telecomando. In assenza di un televisore sarà la stessa televisione di stato a fornire le immagini con il servizio di diretta streaming video: in questo caso infatti basterà visitare il sito ufficiale di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: RISULTATI E CONTESTO

Italia Giappone è un’amichevole, ma sarà partita vera: certamente il fatto che i Mondiali di volley siano dietro l’angolo (la nazionale del Sol Levante esordirà tra meno di una settimana) lascia intendere che l’intensità possa non essere quella dei giorni migliori, ma bisogna anche lanciare un messaggio alle rivali e dunque una prestazione convincente è quello che serve. L’Italia di Ferdinando De Giorgi si presenterà alla competizione con il titolo europeo vinto l’anno scorso come biglietto da visita; in più, gli azzurri possono certamente aggiungere una Nations League finalmente giocata secondo il loro livello, nella quale si sono arresi solo a Francia e Polonia timbrando il quarto posto.

Il Giappone dal canto suo ha stupito: presentatosi a questo torneo senza troppe aspettative, incredibilmente si è posizionato quinto nella classifica del girone unico e dunque si è qualificato per la fase a eliminazione diretta. Ha perso subito contro i Bleus futuri campioni, ma non c’è dubbio alcuno che in pochi si aspettassero questo passo da parte della nazionale asiatica che ora potrebbe sorprendere anche ai Mondiali. Prima, l’ultima partita del DHL Tournament; poi, sarà tempo di pensare alla corsa al titolo iridato…











