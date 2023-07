Diretta/ Italia Giappone (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (VNL 2023, oggi 8 luglio)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Italia Giappone. Siamo all’ultimo atto della stagione regolare della Volleyball Nations League 2023, settimana prossima infatti giocheranno le ragazze e poi sarà la volta della Final Eight maschile, quest’anno organizzata dalla Polonia a Danzica, fatto che ci fa piacere considerando i meravigliosi precedenti recenti nelle manifestazioni del volley maschile organizzate in Polonia.

Si comincerà mercoledì 19 luglio con i primi due quarti di finale, poi gli altri due saranno evidentemente giovedì 20 per completare il quadro delle quattro qualificate per le semifinali di sabato 22 luglio, infine la finalissima sarà evidentemente domenica 23, con il vantaggio rispetto al torneo femminile, che avrà la sua Final Eight negli Stati Uniti, di orari molto più comodi, naturalmente fra il tardo pomeriggio e la prima serata di tutti i giorni prima indicati. Adesso però pensiamo solamente alla stretta attualità: la parola va al campo di Pasay City per l’ultima fatica di questa settimana nelle Filippine, perché inizia finalmente la diretta di Italia Giappone! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Giappone sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare, anche se stavolta solo sul canale Sky Sport Summer (numero 201 della piattaforma). Raddoppierà in ogni caso anche la diretta streaming video di Italia Giappone, che sarà garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma pure sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

GLI AVVERSARI

Mentre aspettiamo il via per la diretta di Italia Giappone, possiamo ricordare che la Nazionale nipponica ha un posto fondamentale nella storia della pallavolo maschile, anche se soprattutto in decenni ormai lontani. Il debutto fu a Tokyo 1964 e i padroni di casa vinsero il bronzo, seguito dall’argento nel 1968 e finalmente dalla medaglia d’oro nel 1972, poi ecco il quarto posto nel 1976, però da allora il Giappone non è più arrivato fra le prime quattro alle Olimpiadi.

Storia simile anche ai Mondiali, anche se a livello iridato il Giappone non ha mai vinto: i risultati migliori sono due terzi posti, arrivati comunque nel 1970 e nel 1974. Il livello resta elevato a livello continentale, come dimostrano anche gli ultimi due titoli asiatici vinti nel 2015 e nel 2017, cui hanno fatto seguito il terzo posto del 2019 e il secondo del 2021, mentre in VNL il Giappone fu quinto l’anno scorso. Il Paese del Sol Levante vuole dunque provare a consolidarsi su livelli alti, sarà un test affascinante quello di oggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ULTIMO TEST, QUALIFICAZIONE IN TASCA

Italia Giappone, in diretta alle ore 13.00 italiane di questo pomeriggio, sabato 8 luglio 2023, sarà l’ultimo appuntamento presso la Mall of Asia Arena di Pasay, località delle Filippine, che è l’impianto sede delle partite degli Azzurri nella terza e ultima settimana della VNL 2023 di volley maschile. Si chiude allora l’intero cammino della stagione regolare della Volleyball Nations League con la diretta di Italia Giappone, un confronto che si annuncia certamente intrigante dal momento che la Nazionale nipponica ha fatto molto bene in queste settimane e sicuramente sarà una protagonista da tenere nella massima considerazione anche per la Final Eight di questa VNL 2023 maschile, che sarà ospitata dalla Polonia fra un paio di settimane.

Al termine anche della terza e ultima settimana della Volleyball Nations League 2023 maschile, possiamo fare dei bilanci, con tutte le cautele del caso considerando che naturalmente questo periodo vale anche come preparazione per i principali appuntamenti dell’estate, che arriveranno più avanti. Gli alti e bassi sono dunque fisiologici, si veda ad esempio la prestazione convincente con cui è maturata la vittoria ottenuta martedì nella grande classica contro il Brasile, mentre poi ad esempio abbiamo sofferto molto di più giovedì in una partita teoricamente più “facile” contro il Canada, pur riuscendo comunque a vincere al tie-break. Non facciamo allora troppi calcoli in attesa della partita: quali verdetti ci darà la diretta di Italia Giappone?

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Giappone ci offre quindi una partita sicuramente interessante, anche perché sarà la possibilità di confrontarsi con la pallavolo nipponica, un modo sicuramente differente di giocare rispetto a quella occidentale anche se le differenze oggi sono senza dubbio più sfumate rispetto a quanto potesse essere qualche decennio fa. Il confronto può essere utile pensando naturalmente alla Final Eight e poi anche al torneo di qualificazione olimpica dal 30 settembre all’8 ottobre, ultimo atto del 2023 delle Nazionali di volley, che prima vedrà anche gli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 28 agosto al 16 settembre, giorno della finale a Roma.

La VNL 2023 è nella sua stagione regolare, come da tradizione fin da quando era la World League, l’occasione ideale per far coesistere i campioni più affermati, cioè per gli Azzurri gli eroi dei trionfi agli Europei 2021 e ai Mondiali 2022, con qualche volto nuovo che ha così l’occasione di crescere allenandosi e giocando con i big. Per la precisione, i 14 Azzurri presenti in questa fondamentale settimana di partite nelle Filippine sono di Giovanni Sanguinetti, Leonardo Scanferla, Yuri Romanò, Simone Giannelli, Leandro Mosca, Tommaso Rinaldi, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Lorenzo Sala e Alessandro Piccinelli.











