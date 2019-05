Diretta Italia Giappone U20/ Streaming video Rai: ultima gara del girone (Mondiali)

Italia Giappone U20, in diretta mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 18.00, sarà la sfida della terza giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20 2019. Italia già qualificata al turno successivo grazie alle vittorie ottenute contro Ecuador e Messico. Per chiudere la prima fase in vetta al girone basterà un pari contro un Giappone rivelazione, capace di fermare sul pari l’Ecuador e poi battere i messicani. Battendo l’Italia sarebbero addirittura i nipponici a chiudere al primo posto, ma l’impressione fornita dall’Italia in questo avvio di Mondiale è stata eccellente e chiudere al primo posto sarebbe importantissimo per lanciare un segnale alle altre favorite della rassegna iridata. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Giappone U20, il cui calcio d’inizio è atteso tra poco e della quale possiamo intanto valutare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Italia Giappone U20 si potrà seguire in diretta tv per tutti gli abbonati Sky, collegandosi sul canale numero 201 del satellite. Il sito skygo.sky.it consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ricordiamo poi che la sfida degli azzurrini sarà visibile in diretta tv anche in chiaro sul digitale terrestre al canale Raisport +, con diretta streaming video garantita tramite il portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GIAPPONE U20

Ecco allora un breve excursus nelle probabili formazioni di Italia Giappone U20, attese oggi in campo al Zdzisław Krzyszkowiak Stadium di Bydgoszcz per chiudere il girone eliminatori ai Mondiali. Azzurrini allenati da Paolo Nicolato schierati con un 4-3-1-2 e un possibile accenno di turnover con Plizzari; Buongiorno, Gabbia, Bellanova, Pellegrini; Frattesi, Alberico, Colpani; Capone; Pinamonti, Scamacca. Risponderà il Giappone del Ct Kageyama con un 4-4-2: Wakahara; Sugawara, Seko, Kobayashi, Suzuki; Saito, Fujimoto, Nakamura, Yamada; Miyashiro, Tagawa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano l’Italia favorita per la conquista della vittoria sul Giappone. Vittoria sudamericana quotata 2.70 da Eurobet, pari proposto a una quota di 2.40 da Bet365, vittoria azzurra offerta a 3.30 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.30 e 1.60.



