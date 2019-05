Video/ Messico Giappone U20 (0-3): highlights e gol, Ramirez in difficoltà (Mondiali)

Allo Stadion GOSiR di Gdynia il Giappone supera il Messico con un netto 3 a 0. Nel primo tempo i ragazzi allenati dal ct Ramirez partono bene ma la squadra di mister Kageyama non si lascia sorprendere e, lentamente, ribalta la situazione a proprio favore. Gli asiatici passano infatti in vantaggio al 21′ grazie alla rete segnata da Miyashiro, cogliendo l’assist da parte di Fujimoto, mentre El Tricolor fatica ad riorganizzarsi anche dopo aver sostituito Meraz con Figueroa al 24′. Nel secondo tempo il copione non cambia e la Nazionale del Sol Levante raddoppia in avvio di ripresa, precisamente al 52′, tramite il colpo di testa di Tagawa, arrivato sul calcio d’angolo battuto da Fujimoto. Ci pensa infine Miyashiro, autore dunque di una doppietta personale, a firmare il gol del tris definitivo al 77′, su suggerimento di Tagawa. I 3 punti conquistati permettono al Giappone di salire a quota 4 nella classifica del gruppo B dei Mondiali Under 20 mentre il Messico non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro si può evidenziare come la partita sia stata molto combattuta, a cominciare dal possesso palla favorevole al Messico appena con il 51%. In fase offensiva meglio però i nipponici grazie al 13 a 12 nelle conclusioni totali, 5 a 4 quelle indirizzate nello specchio della porta avversaria. Sotto l’aspetto disciplinare, il Giappone è stata la squadra più fallosa a causa del 14 a 11 nel computo dei falli e l’arbitro tedesco Daniel Siebert ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Lozano e J. Dominguez da un lato, Mitsuki Saito e Miyashiro dall’altro.

IL TABELLINO

Messico-Giappone Under 20 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 21′, 77′ Miyashiro(G); 52′ Tagawa(G).

Assist: 21′, 52′ Fujimoto(G); 77′ Tagawa(G).

MESSICO Higuera, Alvarez, Sepulveda, Orona, Cardenas, Macias, Lainez, De La Rosa(46′ J. Dominguez), Leon, Meraz(25′ Figueroa), Lozano(73′ D. Lopez). All.: Diego Ramirez.

GIAPPONE Wakahara, Kobayashi, Seko, Sugawara, Fujimoto(81′ Ito), Saito(76′ Nakamura), Mitsuki Saito, Tagawa, Miyashiro(87’Hara), Suzuki, Yamada. All.: Masanaga Kageyama.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Ammoniti: 43′ Lozano(M); 45’+4′ Mitsuki Saito(G); 60′ J. Dominguez(M); 72′ Miyashiro(G).

