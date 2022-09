Diretta Italia Giappone U21/ Streaming video Rai: amichevole “esotica”

DIRETTA ITALIA GIAPPONE U21: ALTRO TEST PER GLI AZZURRINI!

Italia Giappone U21, in diretta dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro questo pomeriggio, lunedì 26 settembre 2022, con fischio d’inizio alle ore 15.30, sarà una partita amichevole che potremmo definire “esotica” per l’Italia Under 21. Capita raramente di giocare contro Nazionali non europee, soprattutto a livello di Under 21 che è una categoria che ha appunto gli Europei come appuntamento più significativo. I ragazzi del c.t. Paolo Nicolato affronteranno quindi oggi un match intrigante, che ci dovrebbe vedere favoriti per la vittoria dopo la sconfitta incassata contro l’Inghilterra giovedì scorso a Pescara.

La diretta di Italia Giappone U21 è comunque un test sulla strada verso la fase finale degli Europei di categoria dell’anno prossimo: l’Under 21 del c.t. Paolo Nicolato nello scorso mese di giugno ha conquistato la matematica certezza della qualificazione agli Europei grazie al pareggio in Svezia e alla vittoria contro l’Irlanda, adesso di fatto è già in atto il lunghissimo avvicinamento ai prossimi Campionati Europei Under 21, validi come qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le finestre riservate alle Nazionali non saranno moltissime e ogni partita va sfruttata al meglio in questi mesi: che cosa ci dirà la diretta di Italia Giappone U21?

ITALIA GIAPPONE U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Giappone U21 sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando, mentre il servizio di diretta streaming video per Italia Giappone U21 sarà garantito da Rai Play tramite sito o app. A questo si aggiungono le notizie che la FIGC fornirà tramite il sito nella sezione Under 21 oppure sui propri canali social.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GIAPPONE U21

Andiamo adesso ad analizzare alcune indicazioni circa le probabili formazioni della diretta Italia Giappone U21. Il nostro commissario tecnico Paolo Nicolato potrebbe attuare alcuni cambi per vedere all’opera anche gli Azzurrini che hanno avuto meno spazio contro l’Inghilterra. Ad esempio, potrebbe esserci Turati in porta; cambiamenti significativi potrebbero esserci anche sulle fasce, dove si candidano a titolari Bellanova ed Udogie, mentre nel cuore della difesa potrebbe giocare Cittadini.

A centrocampo Rovella è stato espulso contro l’Inghilterra e il principale candidato a trovare una maglia da titolare rispetto a giovedì è Fagioli; in attacco bisogna anche valutare quale possa essere il modulo esatto, ma potrebbe esserci più spazio per Esposito e Moro e in ogni caso ci si aspetta anche diverse sostituzioni nel corso del match per dare spazio a tutti o quasi.











