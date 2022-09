Diretta Italia Gran Bretagna/ Streaming video tv: vincere e sperare! (Europei basket)

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA: COME CHIUDEREMO?

Italia Gran Bretagna è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 21:00 di giovedì 8 settembre: la nostra nazionale chiude il gruppo C degli Europei basket 2022, giocato esclusivamente sul parquet dell’Olimpia Milano. Siamo qualificati agli ottavi: la vittoria di misura sulla Croazia ha riscattato il pesante ko contro l’Ucraina e ci ha consegnato il pass con una giornata di anticipo, dunque l’Italia andrà a Berlino ma il rischio vero è quello di doverlo fare con il quarto posto in classifica. Sarebbe un problema, almeno virtualmente: in questo caso, ci toccherebbe sicuramente in dote la Serbia e non sarebbe affatto una partita semplice.

Purtroppo l’analisi sulla classifica avulsa è al momento contraria alle speranze azzurre di prendersi qualcosa in più della quarta posizione; resta il fatto che noi dovremo pensare solo a noi stessi e questo significa battere la Gran Bretagna senza se e senza ma, poi vedremo cosa ci toccherà in sorte negli ottavi degli Europei basket 2022 perché in ogni caso si parte sempre dallo 0-0. Adesso però, mentre aspettiamo la diretta di Italia Gran Bretagna qui al Forum, facciamo qualche rapida valutazione su quelli che possono essere i temi principali della partita e come gli azzurri arrivano all’ultima giornata del gruppo C.

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Gran Bretagna viene trasmessa su Sky Sport Arena: trovate il canale al numero 204 del decoder della televisione satellitare, di conseguenza questo appuntamento – come per tutti gli Europei basket 2022 – sarà riservato agli abbonati. In assenza di un televisore, gli stessi clienti dell’emittente potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video: senza costi aggiuntivi basterà installare l’applicazione Sky Go, utilizzando i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA GRAN BRETAGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Gran Bretagna arriva dunque come ultima partita del girone: gli azzurri hanno immediatamente riscattato la sconfitta contro l’Ucraina che avrebbe potuto costare tantissimo, battendo la Croazia hanno ottenuto la qualificazione anticipata agli ottavi ma diciamo che questo traguardo era scontato, adesso si tratta di provare a dare tutto per evitare la Serbia. Non dipende da noi, e lo vedremo nel dettaglio; quello che però la nazionale di Gianmarco Pozzecco può fare è, oltre ovviamente a vincere questa sera, affrontare il match contro i britannici con il sangue agli occhi come se fosse una finale, ed entrare in ritmo in vista del prossimo turno quando perdere significherà tornare a casa, ma vincere vorrebbe dire avvicinare la zona medaglie.

Siamo partiti agli Europei basket 2022 sapendo che salire sul podio sarebbe stato tremendamente complesso perchè ci sono nazionali più forti di noi (alcune anche non di poco, bisogna essere onesti), strada facendo abbiamo perso anche Danilo Gallinari e dunque diciamo che da perdere non abbiamo tantissimo; siamo però l’Italia, una nazionale già salita sul tetto d’Europa, ed è per questo che dobbiamo portare avanti il nostro buon nome. Parlerà il parquet del Mediolanum Forum, nel frattempo però noi speriamo che le cose vadano in un certo modo…











