Diretta Italia Grecia/ Streaming video e tv: amichevole di lusso ad Atene (basket)

Grecia Italia, in diretta da Atene, è la partita di basket in programma stasera, venerdì 16 agosto 2019, giorno d’inizio dell’affascinante Trofeo Acropoli 2019, classico appuntamento nell’estate delle Nazionali di basket in avvicinamento al grande evento ufficiale, che quest’anno sono naturalmente i Mondiali in Cina. Palla a due fissata per le ore 19.30 italiane, le 20.30 locali ad Atene. Grecia Italia sarà dunque un test molto significativo per la nostra Nazionale di basket guidata dal commissario tecnico Meo Sacchetti, che si appresta a tornare ai Mondiali colmando una lacuna di ben 13 anni. Dopo la vittoria nella Trentino Cup e il successivo torneo a Verona chiuso invece con due vittorie e una sconfitta, l’Italia è di scena sotto al Partenone per tre giorni di grande basket che ci vedranno sfidare in seguito anche Serbia e Turchia: si comincia a fare davvero sul serio, d’altronde mancano solo 15 giorni al via del torneo iridato.

DIRETTA TV STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE GRECIA ITALIA

Ricordiamo che la diretta tv di Grecia Italia, amichevole di basket prevista ad Atene alle ore 19.30, sarà visibile agli abbonati di Sky Sport: l’appuntamento sarà anche questa sera sul canale Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando, casa del basket in questa estate azzurra. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match tramite sito oppure app di Sky Go, riservata però ai soli abbonati al servizio.

DIRETTA GRECIA ITALIA: IL CONTESTO

Con la diretta Grecia Italia di questa sera, la Nazionale azzurra di basket vive una tappa importante della preparazione verso i Mondiali di Cina, perché affronteremo una Nazionale di alto livello e per di più a casa sua, dunque sarà un banco di prova significativo anche in termini di personalità – ad Atene contro la Grecia l’ambiente non è mai dei più agevoli. La Grecia è presenza praticamente fissa ai Mondiali, anche se gli anni d’oro sembrano essere alle spalle. Parliamo dei tempi in cui ad esempio la Grecia vinse gli Europei 2005 e poi fu argento mondiale l’anno seguente: più di recente i risultati sono stati meno esaltanti, ma comunque sempre migliori di quelli dell’Italia. Di conseguenza il test di stasera ad Atene sarà sicuramente di grande interesse, come poi anche quelli contro la Serbia domani e la Turchia domenica. Sono d’altronde partite di questo genere che ci possono far crescere ad abituare al livello di competitività del Mondiale, in cui l’Italia dovrà far dimenticare le difficoltà del suo più recente passato.



