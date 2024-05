DIRETTA ITALIA IRAN/ Video streaming tv: focus sulla Nazionale asiatica (VNL 2024, oggi 24 maggio)

DIRETTA ITALIA IRAN: GLI AVVERSARI

Parlando ancora della diretta di Italia Iran facciamo un focus sui nostri avversari nella Volley Nations League 2024. Oggi la nazionale persiana è allenata da Mauricio Paes, ma ha avuto CT di grande blasone in epoca recente: con Julio Velasco l’Iran ha vinto per la prima, storica volta il Campionato Asiatico ripetendosi due anni più tardi, e l’attuale Commissario Tecnico della nostra nazionale femminile è stato importante per lanciare un gruppo che nel 2016 ha fatto benissimo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, centrando la quinta posizione sotto la guida di Raul Lozano, che in Italia conosciamo bene per aver vinto Coppa delle Coppe e Mondiale per Club con il Gonzaga Milano, scudetto e Supercoppa con Treviso e la Coppa Cev con Palermo.

Alle Olimpiadi di Tokyo invece l’allenatore dell’Iran era Vladimir Alekno, che ha riscritto i numeri del volley continentale con lo Zenit Kazan: alla guida del club russo ha vinto per cinque volte la Champions League di cui quattro consecutive, con l’Iran non ha fatto benissimo anche se il nono posto ai Giochi si può considerare comunque un risultato discreto. Ricordiamo ancora che per due volte questa nazionale ha raggiunto la fase finale di Volley Nations League: nel 2019 fu quinta, battendo anche l’Italia nel primo girone ma poi arrivando ultima nel raggruppamento con Polonia e Brasile. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE ITALIA IRAN IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Ricordiamo ancora una volta che la Volley Nations League 2024 non viene trasmessa sui canali tradizionali del nostro Paese: non sarà a disposizione una diretta tv per Italia Iran, ma anche il secondo match degli azzurri nel torneo viene garantito dalla piattaforma DAZN, alla quale bisogna essere abbonati. Una seconda modalità per la diretta streaming video è invece quella del portale Volleyballworld.net: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

SECONDO IMPEGNO PER GLI AZZURRI

Italia Iran sarà in diretta ancora dal Ginasio do Maracanazinho di Rio de Janeiro, alle ore 22:30 di venerdì 24 maggio: si tratta della seconda partita degli azzurri nella Volley Nations League 2024, una competizione che come già dicevamo può darci la qualificazione alle Olimpiadi che l’Italia ha mancato lo scorso anno, perdendo contro il Brasile il match decisivo nel torneo Preolimpico. La federazione internazionale aggiornerà i ranking al termine della fase a gironi: in quel momento saranno decretate le ultime qualificate ai Giochi di Parigi.

In totale, gli azzurri giocheranno dieci partite nella prima fase della Volley Nations League 2024: la speranza è ovviamente quella di staccare il pass per le Olimpiadi, per quella che è la situazione attuale non dovrebbe essere un problema ma i ragazzi di Ferdinando De Giorgi devono rimanere concentrati sull’obiettivo, anche in questa diretta di Italia Iran che sulla carta appare un match piuttosto abbordabile. Vedremo cosa succederà tra poco, nel frattempo addentriamoci ancor più nel contesto della partita di Rio de Janeiro per la Volley Nations League 2024.

DIRETTA ITALIA IRAN: UN IMPEGNO ABBORDABILE

Come abbiamo già detto la diretta di Italia Iran rappresenta un impegno che possiamo considerare ampiamente alla nostra portata: la nazionale asiatica in due occasioni ha raggiunto la fase finale della Volley Nations League, ma rispetto ad alcuni anni ruggenti ha perso un po’ di competitività e francamente non può rappresentare un grosso ostacolo per l’Italia, che tra l’altro è campione mondiale in carica ed è arrivata in finale agli ultimi Europei, rappresentando oggi insieme alla Polonia la nazionale di riferimento per il movimento del volley mondiale.

Certo poi le partite vanno sempre vinte e, con le Olimpiadi come posta principale in palio, De Giorgi vorrà chiudere subito i conti: ci aspettiamo quindi una partita giocata comunque con i titolari, eventualmente le sperimentazioni anche verso Parigi arriveranno più tardi nel corso della Nations League 2024. Lungo la strada poi l’Italia potrà anche togliersi lo sfizio di salire finalmente sul podio di questa competizione, cosa mai successa, e magari anche di vincerla; sarà comunque un percorso lungo come da tradizione, intanto concentriamoci sulla diretta di Italia Iran.











