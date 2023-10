DIRETTA ITALIA IRAN/ Video streaming tv: l’analisi di Giannelli (pre-olimpico volley, oggi 6 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA IRAN: PAROLA DI CAPITANO

Mentre si avvicina la diretta di Italia Iran, gli Azzurri devono ripartire dopo la sconfitta contro la Germania, che ha sicuramente complicato un cammino che comunque resta ancora fattibile. Leggiamo allora il commento del capitano Simone Giannelli dopo la sconfitta contro i tedeschi per il sito federale della FIPAV: “Purtroppo questa sera (mercoledì, ndR) un po’ di cose non hanno funzionato, non siamo riusciti a contrastare il loro gioco. Nel quarto set, quando le cose non andavano molto bene sono stati bravi i compagni subentrati a provare a rimontare anche se alla fine ci è mancato qualcosa proprio nel finale”.

Giannelli ha anche spiegato quale sia stato secondo lui il punto debole dell’Italia di mercoledì dal punto di vista tecnico: “Abbiamo sbagliato sicuramente troppo in battuta, ma ora è inutile stare a pensare a ciò che non ha funzionato e dobbiamo soltanto concentrarci sulle prossime tre partite che saranno decisive, dobbiamo vincerle tutte e dobbiamo fare di tutto per arrivare al nostro obiettivo”, aveva terminato così il suo commento da capitano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA IRAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Iran sarà garantita su abbonamento sui canali della piattaforma satellitare di Sky Sport; di conseguenza ecco che il servizio Sky Go garantirà la diretta streaming video di Italia Iran, partita che sarà d’altronde visibile anche su Volleyball World TV, la piattaforma mondiale della FIVB, anche in questo caso su abbonamento.

PARTITA DA VINCERE!

Italia Iran, in diretta alle ore 18.30 italiane di questa sera, venerdì 6 ottobre 2023 (le 13.30 locali), sarà la quinta partita degli Azzurri nel torneo pre-olimpico di volley maschile in corso a Rio de Janeiro. La diretta di Italia Iran ci offrirà una partita che è da vincere a ogni costo dopo la sconfitta contro la Germania nello scorso turno, che ha sconvolto le gerarchie della classifica dopo che i tedeschi avevano già vinto pure contro i padroni di casa del Brasile. Germania dunque clamorosamente in fuga a punteggio pieno, l’Italia insegue con tre vittorie e una sconfitta come Cuba e Brasile e quindi adesso potrebbe esserci una sfida a tre per il secondo posto, considerando che (sulla carta) il finale dovrebbe essere più facile per i tedeschi.

Domani e domenica avremo appunto i due scontri diretti contro Cuba e Brasile, intanto però sarebbe fondamentale arrivarci con un bilancio di 4-1, tornando perciò a vincere come avevamo sempre fatto sino alla partita contro l’Ucraina. L’Iran non dovrebbe essere una minaccia, perché finora ha raccolto solo una vittoria e ben tre sconfitte, per i persiani le speranze di qualificazione per Parigi 2024 sono già finite. Ricordiamo che si tratta di un girone con otto squadre e quindi sette partite da giocare (in soli nove giorni), le prime due classificate conquisteranno immediatamente un posto alle prossime Olimpiadi. Tornare a vincere è il modo migliore per avvicinarci ai Giochi: cosa ci dirà la diretta di Italia Iran?

DIRETTA ITALIA IRAN: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Iran, abbiamo già accennato agli inizi delle due Nazionali in questo torneo pre-olimpico. L’Italia ha vinto al debutto contro la Repubblica Ceca, è servita un po’ di fatica ma dopo erano arrivate le facili vittorie contro il Qatar e l’Ucraina, comunque preziose per permetterci di inseguire Parigi anche dopo la sconfitta contro la Germania, che sta sorprendendo tutti perché ha già giocato e vinto contro le tre big che sulla carta dovevano esserle superiori. I tedeschi hanno quindi un piede e mezzo ai Giochi, si lotta verosimilmente per il secondo posto.

Il Brasile sembra la Nazionale meno convincente delle tre, ha avuto bisogno del quinto set contro Repubblica Ceca e Ucraina e quindi ha un paio di punti in meno rispetto a Italia e Cuba, ma è sempre insidioso se ci si dovesse giocare tutto domenica nello scontro diretto in casa loro. Per il momento però è prioritario battere l’Iran, altrimenti tutti i calcoli verso le due ultime grandi sfide andrebbero a farsi benedire. I persiani finora hanno vinto solo contro il Qatar, perdendo contro Germania, Ucraina e Repubblica Ceca e dicendo addio a ogni speranza. Missione insomma non impossibile, ma va completata a ogni costo nella diretta di Italia Iran…











