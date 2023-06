Diretta Italia Iran/ Streaming video tv: ricomincia la VNL maschile (oggi 21 giugno 2023)

DIRETTA ITALIA IRAN: AZZURRI DI NUOVO IN CAMPO!

Italia Iran, in diretta alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 21 giugno 2023, si disputerà presso la Rotterdam Ahoy naturalmente di Rotterdam, in Olanda, che è la sede della Pool 3 nella seconda settimana della VNL 2023 di volley maschile. La diretta di Italia Iran vedrà dunque tornare di nuovo in campo gli Azzurri del c.t. Fefé De Giorgi, naturalmente con tutta l’attenzione che merita la nostra Italia che è campione d’Europa e del Mondo in carica dopo le ultime due meravigliose estati vissute da Simone Giannelli e compagni.

Sappiamo che la Volleyball Nations League è una competizione molto lunga e complicata, di fatto funge da “antipasto” per i successivi impegni, che nel 2023 saranno in primis gli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 28 agosto al 16 settembre, giorno della finale a Roma, seguiti dal torneo di qualificazione olimpica dal 30 settembre all’8 ottobre. Per chi è campione euro-mondiale in carica, tuttavia, qualificarsi per la Final Eight di VNL deve essere un dovere: finora l’Italia ha navigato tranquilla, con due vittorie e altrettante sconfitte nella prima settimana, a Rotterdam bisogna approfittare dell’inizio teoricamente abbastanza “tranquillo” contro Iran e Cina per migliorare la classifica. La posta in palio quindi è importante, che cosa ci dirà la diretta di Italia Iran?

DIRETTA ITALIA IRAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Iran sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Summer (numero 201) e Sky Sport Arena (204). Raddoppierà quindi anche la diretta streaming video di Italia Iran, che sarà garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma pure sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

DIRETTA ITALIA IRAN: RISULTATI E CONTESTO

La VNL 2023 torna quindi protagonista oggi con la diretta di Italia Iran: negli impegni ad Ottawa gli Azzurri avevano cominciato male, perdendo le prime due partite contro Argentina e Stati Uniti, ma poi hanno raddrizzato la situazione vincendo contro Cuba e Germania. Adesso serve trovare continuità, che comprensibilmente può mancare nelle prime battute di un’estate che sarà molto lunga: Iran e Cina potrebbero sulla carta favorire l’ascesa dell’Italia del c.t. Fefé De Giorgi, perché le due Nazionali asiatiche sono rivali rispettabili, ma sulla carta certamente non all’altezza degli Azzurri, che nel 2021 hanno ottenuto la vittoria dell’Europeo e nel 2022 hanno conquistato il quarto Mondiale, vinto battendo la Polonia in finale.

Comincia a farsi interessante anche il livello della nostra rosa, sia pure con gli equilibri fra big ed emergenti che sono un grande classico della VNL: a Rotterdam abbiamo i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli; gli schiacciatori Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi e Giulio Magalini; gli opposti Yuri Romanò e Fabrizio Gironi; i centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Roberto Russo ed Edoardo Caneschi; i liberi Leonardo Scanferla e Filippo Federici. Come sarà l'inizio della seconda settimana? Ce lo dirà naturalmente la diretta di Italia Iran…











