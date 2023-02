Diretta Italia Irlanda/ Streaming video TV8: altro big-match, 6 Nazioni rugby

DIRETTA ITALIA IRLANDA: DIFFICILE OGGI RIBALTARE IL TREND…

Italia Irlanda, diretta dall’arbitro scozzese Mike Adamson, si gioca alle ore 15.15 di oggi pomeriggio, sabato 25 febbraio 2023, come partita che aprirà la terza giornata del torneo Sei Nazioni 2023 di rugby presso lo stadio Olimpico di Roma. Dopo i primi due impegni e la canonica settimana di pausa, oggi quindi l’appuntamento sarà con la diretta di Italia Irlanda, che sarà ancora una volta un esame durissimo per gli Azzurri, che infatti affrontano una delle due squadre ancora a punteggio pieno dopo le prime due giornate del 6 Nazioni. L’Irlanda quindi vuole vincere per fare un altro passo avanti verso il trionfo finale, dopo il secondo posto dello scorso anno alle spalle della Francia per i Verdi, che nel rugby ricordiamo rappresentare l’intera isola d’Irlanda, senza distinzioni tra Eire e Ulster.

Per quanto riguarda l’Italia, di recente non sono mancati i passi in avanti, testimoniati dalle vittorie ottenute l’anno scorso contro il Galles nell’ultima giornata del Sei Nazioni e poi contro l’Australia nei test-match di novembre: c’è una crescita che ci fa sperare, ma ancorano basta per avere ambizioni di gloria. Infatti eccoci di nuovo in coda al 6 Nazioni, con due sconfitte nelle prime due giornate, inoltre c’è la consapevolezza che oggi sarà difficile ribaltare il trend. Gli Azzurri comunque hanno poco da perdere e allora siamo curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Italia Irlanda…

ITALIA IRLANDA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (SEI NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Italia Irlanda sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che è tornata l’anno scorso ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), oppure ci sarà anche la diretta streaming video di Italia Irlanda tramite il servizio offerto da Sky Go o sulla piattaforma NOW TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Molto importante allora è la diretta Italia Irlanda in chiaro su Tv8, naturalmente tasto 8 del telecomando.

DIRETTA ITALIA IRLANDA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Irlanda ci consente quindi di parlare di un periodo di crescita per il nostro rugby, perché la vittoria in extremis sul campo del Galles nel marzo scorso spezzò una maledizione, poi a novembre sono arrivate le vittorie contro Samoa e soprattutto Australia, primo storico successo contro i Wallabies, per cui adesso c’è molta più fiducia rispetto a un anno fa. L’attuale torneo è iniziato con una bellissima partita contro la Francia, persa per 24-29 all’inizio del mese a Roma dopo avere cullato a lungo la speranza di una vittoria, mentre in Inghilterra abbiamo pagato un pessimo inizio di partita ma poi abbiamo reagito limitando i danni sul 31-14 finale in favore degli inglesi.

Si tratta però di due sconfitte e naturalmente saranno favoriti per la vittoria i nostri avversari anche nella diretta di Italia Irlanda, appunto perché i Verdi finora hanno conquistato due vittorie su altrettante partite disputate, a cominciare dal perentorio successo per 10-34 in Galles, che fu una notevolissima dimostrazione di forza perché vincere con 24 punti di scarto a Cardiff è impresa rara per chiunque. L’Irlanda si è poi ripetuta anche contro la Francia per 32-19 a Dublino nella seconda giornata e la vittoria contro i detentori del titolo ci dice che ora sono i Verdi i primi favoriti per il Sei Nazioni 2023: sapranno cogliere il tris a Roma?











