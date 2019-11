Diretta Italia Islanda Under 21/ Streaming video Rai: operazione sorpasso (Europei)

Italia Islanda Under 21, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, si gioca alle ore 18:30 di sabato 16 novembre: gli azzurrini affrontano il quarto impegno nel gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Fino a questo momento gli azzurrini hanno giocato meno rispetto alle nazionali che li precedono in classifica: vincendo oggi sorpasserebbero gli scandinavi prendendosi il secondo posto e avrebbero ancora una gara in più. La situazione sarebbe a quel punto più che positiva; va ricordato tuttavia che la qualificazione diretta alla fase finale spetta alla prima di ciascun girone e alla migliore seconda, dunque tenendo conto anche dell’Irlanda bisognerà sgomitare non poco per archiviare l’obiettivo e oggi giochiamo contro una squadra tosta, che ha già dimostrato il suo valore. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Italia Islanda Under 21, intanto possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte dei due Commissari Tecnici e analizzare in maniera dettagliata le probabili formazioni.

La diretta tv di Italia Islanda Under 21, come tutte le partite della nostra nazionale giovanile, viene trasmessa sulla televisione di stato: ancora una volta il canale cui rivolgersi è Rai Due, che sarà disponibile anche in alta definizione ma metterà anche in fruizione, rivolgendosi al sito www.raiplay.it, il servizio di diretta streaming video, che sarà utilizzabile senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ISLANDA UNDER 21

Paolo Nicolato conferma il 4-3-3 per Italia Islanda Under 21: deve rinunciare ad Alessandro Bastoni e allora dovrebbe destinare Gabbia al centro della difesa insieme a Ranieri, con Adjapong e Luca Pellegrini sugli esterni mentre in porta giocherà Carnesecchi. A centrocampo manca Tonali, che è stato convocato dalla nazionale maggiore: la cabina di regia dunque viene affidata a uno tra Locatelli e Carraro, Frattesi è sicuro del posto come mezzala sul centrodestra e dall’altra parte anche Zanellato parte in vantaggio sulla concorrenza. Tridente offensivo di grande sostanza e qualità: Cutrone prima punta, Kean si allarga e allora è ballottaggio Scamacca-Sottil per l’altra maglia, con Pinamonti che però non parte battuto. L’Islanda di Arnar Vidarsson gioca con il 4-1-4-1: in porta Patrik Gunnarsson, davanti alla difesa Hauksson e come prima punta il figlio d’arte Sveinn Aron Gudjohnsen. Tra di loro ci saranno due linee da quattro: quella difensiva prevede Leifsson e Olafsson come centrali con Hordur Gunnarsson e Sampsted da terzini, sulla trequarti invece dovrebbero essere previsti i laterali Thorsteinsson e Finnsson a supportare Willumsson e Thordarson.



