DIRETTA ITALIA ISRAELE DONNE/ Streaming video tv: focus sulle rivali, Europei basket 2023 oggi 16 giugno

DIRETTA ITALIA ISRAELE DONNE: LE AVVERSARIE

Nel presentare la diretta di Italia Israele donne dobbiamo anche parlare più approfonditamente delle nostre avversarie di oggi: la tradizione di Israele nel basket femminile è certamente poco appariscente, tant’è vero che la partecipazione agli Europei basket 2023 è arrivata dopo 12 anni di assenza e solo in virtù del fatto che, insieme alla Slovenia, sia una delle due federazioni a ospitare e organizzare il torneo. Le ultime apparizioni alla competizione continentale sono state disastrose: tre volte consecutive nel 2007, 2009 e 2011, aggiungendo quella del 2003 abbiamo un totale di 13 sconfitte a fronte di… zero vittorie.

DIRETTA/ Italia Repubblica Ceca (risultato finale 58-61): amaro ko all'esordio (Europei basket 2023)

Per trovare l’ultimo successo dobbiamo tornare a un altro Europeo giocato in casa, quello del 1991: qui erano arrivati i successi contro Spagna, Danimarca e Grecia, secondo posto nel girone eliminatorio ma poi un successo e due ko nel secondo raggruppamento, andando così incontro all’eliminazione. Curiosamente un percorso identico, in quell’edizione, lo aveva avuto l’Italia: 5-0 nel primo turno, ma poi le azzurre erano state fatte fuori da Jugoslavia e Unione Sovietica che avevano reso inutile la vittoria contro la Polonia. (agg. di Claudio Franceschini)

Pozzecco: "Discorsi ai miei? A volte mi becco un vaf*anculo"/ "Io maturo? Ancora no"

DIRETTA ITALIA ISRAELE DONNE DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Israele donne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: Sky Sport ha acquistato i diritti per trasmettere gli Europei basket 2023 e dunque le partite della nostra nazionale saranno un appuntamento per gli abbonati, che potranno anche attivare (senza costi aggiuntivi) il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. A proposito di mobilità: la rassegna continentale di basket femminile sarà anche su Eleven Sports, di conseguenza su DAZN perché il portale fa parte di questo pacchetto. Anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio per seguire il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Spagna Francia (risultato 88-76): furie rosse campioni

PARTITA DECISIVA!

Italia Israele donne sarà in diretta dalla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, alle ore 14:30 di venerdì 16 giugno: prosegue con questo secondo match il nostro percorso agli Europei 2023 di basket femminile. Dopo l’esordio contro la Repubblica Ceca, le azzurre se la vedono con la nazionale padrona di casa: è una partita importante, innanzitutto per la qualificazione al prossimo turno e poi perché potrebbe realmente definire il nostro futuro a breve termine, ovvero dirci se dovremo andare a giocare il playoff (che è stato spesso doloroso) o se invece potremo accedere direttamente ai quarti di finale.

Da questo punto di vista, il match realmente determinante sarebbe quello di domenica contro il Belgio; è chiaro però che con la diretta di Italia Israele donne le ragazze di Lino Lardo potrebbero davvero iniziare a sognare e mettersi in ritmo. Sulla carta le azzurre sono favorite, ma l’impianto di Tel Aviv si preannuncia infuocato: qui il tifo di casa può davvero essere un fattore, non sarà magari l’atmosfera del Maccabi in Eurolega ma potremmo realmente avvicinarci. Resta da capire cosa succederà sul parquet, intanto possiamo presentare i temi principali di questo intrigante match…

DIRETTA ITALIA ISRAELE DONNE: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Italia Israele donne le azzurre vogliono avvicinare la qualificazione al prossimo turno degli Europei basket 2024, o magari prendersela definitivamente: come già detto, contro il Belgio scopriremo poi quale sarà la nostra posizione e di conseguenza anche il nome della nostra avversaria. Intanto, arrivare a giocare i quarti di finale sarebbe fondamentale: in palio infatti non c’è soltanto il titolo continentale, che appare francamente fuori dalla portata di un’Italia in crescita ma che forse si deve ancora del tutto avvicinare all’élite del basket europeo.

Il reale obiettivo delle azzurre è quello di tornare alle Olimpiadi, che mancano ormai da tempo: da questo punto di vista bisogna necessariamente entrare nelle prime otto degli Europei basket 2024, perché poi anche un’eliminazione ai quarti ci consentirebbe di giocare il mini-torneo per il quinto posto che garantirebbe un posto nel Preolimpico. Dunque anche la diretta di Italia Israele donne diventa importante in questo senso: tra qualche ora il parquet della Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv ci fornirà il suo responso sul match…











© RIPRODUZIONE RISERVATA