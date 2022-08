Diretta Italia Israele/ Streaming video Rai: per il primato! (Europei pallanuoto)

DIRETTA ITALIA ISRAELE: PER MANTENERE LA VETTA!

Italia Israele si gioca alle ore 19:00 di martedì 30 agosto, in diretta dalla Spaladium Arena di Spalato: siamo nella terza giornata del gruppo B agli Europei 2022 di pallanuoto femminile, e dunque torna in vasca il Setterosa che va a caccia della sua terza vittoria nel girone, che significherebbe qualificazione ai quarti di finale. Finora quello dell’Italia è stato un percorso netto: il 26-1 alla Slovacchia ha rappresentato un risultato clamoroso nelle proporzioni ma comunque atteso, poi è arrivata la bellissima vittoria contro la Spagna che ha sparigliato le carte e ci ha messo in vantaggio nel girone.

Adesso, sfidiamo Israele che fino a qui ha sempre vinto: spicca il successo contro la Francia per una nazionale in crescita ma che certamente non è a livello del Setterosa, è una sfida diretta per il primo posto ma siamo fiduciosi che le azzurre possano prendersi i punti necessari a rimanere davanti. Lo vedremo tra poche ore nella diretta di Italia Israele, mentre aspettiamo che si giochi possiamo provare ad approfondire alcuni dei temi principali che emergeranno dalla partita valida per gli Europei 2022 di pallanuoto femminile, una competizione che la nostra nazionale ha iniziato con ampie speranze di arrivare in zona medaglie e, naturalmente, anche di vincere.

DIRETTA ITALIA ISRAELE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Israele sarà trasmessa ancora una volta dalla televisione di stato: il canale di riferimento, nello specifico, sarà Rai Sport + HD che trovate al numero 58 del telecomando, e ovviamente si tratterà di una visione in chiaro per tutti gli appassionati. In alternativa sarà comunque disponibile il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente: basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA ISRAELE: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo riassumere la diretta di Italia Israele dicendo che il Setterosa parte ovviamente favorito, e che le ultime partite di questo girone eliminatorio agli Europei 2022 di pallanuoto femminile dovranno essere giocate con la consapevolezza che il primo posto nel girone sia un obiettivo non solo concreto, ma anche alla portata e con noi al primo posto dello schieramento. La formula della competizione non prevede “scorciatoie”: le prime quattro nazionali di ciascun girone si qualificano ai quarti e dunque il percorso sarà uguale per tutte.

Da questo punto di vista, che l’Italia arrivi prima o seconda nel gruppo B cambia ben poco: la differenza nel piazzamento comunque esiste, perché il tabellone dei quarti sarà chiaramente incrociato e questo vuol dire che la leader di un girone giocherà poi contro la quarta dell’altro, e così via. Siccome dall’altra parte, nel gruppo A, c’è lo spauracchio Olanda, il Setterosa dovrà provare a finire dal lato opposto del tabellone: vale a dire, vincere il girone per evitare i Paesi Bassi sino alla finale (da questo punto di vista, paradossalmente sarebbe meglio chiudere in terza posizione che in seconda). Confidiamo comunque che l’Italia sappia trovare il modo di vincere il gruppo B, poi quando arriverà il momento della fase ad eliminazione diretta trarremo le nostre conclusioni ma intanto ci dobbiamo gustare questa Italia Israele, che si gioca ormai tra poco…

