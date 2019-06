Diretta Italia Russia/ Streaming video e tv: ultima sfida a Perugia (volley)

Italia Russia, in diretta dal PalaBarton di Perugia, è la partita di volley femminile in programma oggi giovedì 13 giugno 2019: fischio d’inizio atteso per le ore 20,00. Atto terzo per la quarta settimana della Nations league di volley femminile con la diretta tra Italia e Russia: le azzurre quindi aiutano il caloroso pubblico di Perugia e si spera riescano a farlo al meglio. Di certo la voglia di fare bene è tanta nello spogliatoio di Mazzanti: oltre al fattore campo non scordiamo certo che siamo ormai al termine delle quarta settimana e quindi rimarranno di fatto solo i tre match della quinta per conquistare punti utili e far parte delle elette alla Finals Six. Insomma siamo arrivati al momento clou di questa manifestazione targata Fivb che ha soppiantato da due anni a quota parte la Gran champions cup e le azzurre vogliono rispondere ancora una volta presente, dopo quanto fatto con Bulgaria e Corea del sud.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA RUSSIA

Dobbiamo segnalare che Italia Russia sarà visibile in diretta tv al canale del digitale terrestre Nove, oltre che su Eurosport 2 (dunque canale numero 211 di Sky) e in diretta streaming video su Eurosport Player. Chi non è abbonato per seguire questa terza uscita delle azzurre nella quarta settimana della Volleyball Nations League 2019 da Perugia il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: LE AMBIZIONI AZZURRE

Forti anche degli ottimi risultati rimediati in questa settimana a Perugia, è naturale che le azzurre ambiscano al miglior risultato possibile oggi contro la russe del ct Vadim Pankov, anche perchè come detto, manca sempre meno alla Final six e i punti messi in palio cominciano a scarseggiare. Se per contro Bulgaria e Corea del sud il pronostico giocava facile a favore delle ragazze di Mazzanti, questa sera la Russia potrebbe rivelarsi un ostacolo più duro. Se infatti la graduatoria fissata alla vigilia della quarta settimana della Nations league, ci ricorda solo la terzultima piazza per le russe con solo due successi rimediati, va anche detto che qui l’imprevisto è davvero dietro l’angolo. Le ragazze di Pankov infatti non vanno assolutamente sottovalutate e ce lo ricorda anche lo storico. In ogni caso la spinta del Pala Barton dovrebbe essere sufficiente per motivare le nostre beniamine: vedremo però che dirà il campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA