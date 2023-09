Diretta Malta Macedonia del Nord/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Euro 2024 12 settembre 2023)

DIRETTA MALTA MACEDONIA DEL NORD: RISULTATO INCERTO…

Malta Macedonia del Nord, in diretta dal National Stadium di Ta’ Qali con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, martedì 12 settembre 2023, sarà una partita valida per il girone C delle qualificazioni agli Europei 2024, che è naturalmente anche quello dell’Italia, motivo per cui anche noi dovremo seguire con attenzione quello che succederà durante la diretta di Malta Macedonia del Nord. Onestamente i padroni di casa sono l’anello debole, hanno perso finora quattro volte su quattro compreso lo 0-2 casalingo di marzo contro gli Azzurri ma sperano di ottenere almeno qualche punto.

In teoria, la partita casalinga contro la Macedonia del Nord dovrebbe essere per Malta quella in cui l’obiettivo potrebbe essere più fattibile, ma gli slavi arrivano dal pareggio per 1-1 contro l’Italia che li lascia ancora con qualche speranza di inseguire il secondo posto, pur se Ucraina e naturalmente Italia dovrebbero essere più quotate, per cui la Macedonia del Nord ha bisogno di una vittoria per continuare ad alimentare il suo sogno. Cosa succederà allora stasera nella diretta di Malta Macedonia del Nord?

MALTA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Malta Macedonia del Nord non sarà garantita questa sera su alcun canale televisivo italiano. Di conseguenza, non possiamo nemmeno evidenziare una diretta streaming video di Malta Macedonia del Nord, le principali informazioni ufficiali arriveranno dalla Uefa e dalle rispettive Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA MACEDONIA DEL NORD

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Malta Macedonia del Nord. Michele Marcolini, c.t. italiano di Malta, dovrebbe essere intenzionato a proporre stasera un modulo 3-5-2, nel quale i possibili undici titolari maltesi dovrebbero essere: Bonello in porta; i tre difensori Muscat, Steve Borg e Jean Borg; a centrocampo folta linea a cinque con Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma e Camenzuli da destra a sinistra; infine il reparto offensivo per i padroni di casa dovrebbe essere formato dai due attaccanti Jones e Nwoko.

La risposta del c.t. ospite Blagoja Milevski dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1, nel quale per i macedoni ipotizziamo i seguenti undici calciatori titolari: in porta Dimitrievski; davanti lui da destra a sinistra la difesa a quattro composta da Manev, Musliu, Zajkov e Alioski; in mediana ecco invece la coppia formata da Ashkovski e Bardhi; sulla trequarti ci aspettiamo poi Elezi, Atanasov e il “napoletano” Elmas a sostegno del centravanti, che dovrebbe essere Miovski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Malta Macedonia del Nord in base alle quote offerte da Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,65 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere Malta stasera.

