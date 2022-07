Diretta Italia Usa/ Streaming video Rai: ci giochiamo l’oro! (World League 2022)

DIRETTA ITALIA USA: PER IL TITOLO DELLA WORLD LEAGUE!

Italia Usa è in diretta dalla Piscine de la Kibitzenau di Strasburgo, alle ore 20:00 di mercoledì 27 luglio: si gioca questa sera la finale di World League 2022 di pallanuoto maschile, per il Settebello una grande occasione per mettere in bacheca un trofeo che non ha mai vinto nella storia, confermare quanto di buono fatto vedere ai Mondiali (seconda finale consecutiva, e medaglia d’argento) e avvicinarsi nel miglior modo possibile all’altro appuntamento di prestigio segnato nel calendario della FINA, vale a dire gli Europei che si giocheranno tra agosto e settembre.

Diretta/ Italia Spagna (risultato finale 9-8): il Settebello va al match per l'oro!

L’Italia ha ottenuto la sua rivincita sulla Spagna: sconfitta a Budapest a inizio luglio, la nostra nazionale si è vendicata con una semifinale tiratissima e vinta 9-8, così da qualificarsi all’ultimo atto di una World League che Sandro Campagna affronta con un roster modificato e con qualche giovane che dovrà dimostrare di meritarsi il posto. Dall’altra parte della piscina, a Strasburgo, ci sono quegli Usa che hanno ottenuto il pass grazie alla vittoria sulla Francia, e che il Settebello ha già incrociato nel girone; vedremo come andrà la diretta di Italia Usa, nel frattempo facciamo qualche analisi sulla finale di World League 2022.

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 14-7): siamo in semifinale di World League!

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa sarà trasmessa sulla televisione di stato: come già per la semifinale di martedì, anche la finale di World League 2022 è fornita in chiaro per tutti, e nello specifico il canale di riferimento sarà Rai Sport + HD. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al match di pallanuoto anche tramite il servizio di diretta streaming video: in questo caso basterà visitare, con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, il sito www.raiplay.it oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 9-13): Settebello ko e secondo nel girone

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Il momento della diretta di Italia Usa si avvicina: come abbiamo già ricordato, queste due nazionali si erano già affrontate nell’ultima giornata del girone, qui a Strasburgo. Era la sfida decisiva per il primo posto nel girone; la vittoria in quel caso era andata agli Stati Uniti (anche in modo abbastanza netto), ma poi il Settebello ha saputo cambiare marcia nella fase ad eliminazione diretta, ha segnato 14 gol alla Serbia doppiandola nel punteggio e poi ha saputo battere la Spagna sul filo di lana, grazie al gol realizzato da Jacopo Alesiani.

La World League di pallanuoto maschile forse non è la competizione più importante nell’anno dei Mondiali e con gli Europei alle porte, ma questa Italia continua a stupire e ora giustamente vuole togliersi uno sfizio, appunto quello di mettere in bacheca anche questo trofeo che gli è sempre sfuggito (tre finali giocate, tre finali perse). Gli Usa sono un avversario ostico, difficile dire chi possa realmente partire favorito ma la partita del girone fa parte di un altro contesto, questa sera la finale della World League 2022 potrebbe avere un esito ben diverso e naturalmente è quello che speriamo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA