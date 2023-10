Diretta/ Italia Norvegia U21 streaming video e tv. Rivincita per gli azzurrini (Under 21, 17 ottobre 2023)

Italia Norvegia U21, in diretta martedì 17 settembre 2023 alle ore 17.45 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. Calato il polverone dovuto alla furiosa lite tra Nasti e Ruggeri, la squadra italiana Under 21 è determinata a rispondere in campo, accogliendo la Norvegia presso lo stadio Druso di Bolzano per cercare punti cruciali per la qualificazione agli Europei di categoria.

L’Italia punta al riscatto dopo l’amara esperienza dell’edizione precedente, conclusasi in maniera deludente con l’eliminazione già nella fase a gironi, proprio a opera della Norvegia con un ko che diede via libera alla Svizzera per i quarti di finale. Rispetto all’ultima serie di partite, ci sono tre nuovi arrivi nella squadra per il CT Nunziata: il portiere Filippo Rinaldi, che milita nell’Olbia, il centrocampista Alessandro Bianco, proveniente dalla Reggiana, e l’attaccante Luca Koleosho, che gioca nel Burnley.

ITALIA NORVEGIA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Norvegia U21 sarà garantita naturalmente in chiaro per tutti su Rai 2, come per ogni partita della nostra Nazionale maggiore di calcio. Di conseguenza, possiamo anche ricordare che la diretta streaming video di Italia Norvegia U21 sarà garantita da Rai Play tramite il sito Internet o la relativa applicazione.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA NORVEGIA U21

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA NORVEGIA U21

Le probabili formazioni di Italia Norvegia U21, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per l’Italia, Carmine Nunziata schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Ndour; Baldanzi, Miretti; Esposito. Risponderà la Norvegia allenata da Jan Peder Jalland con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Sjøeng; Lovik, Opsahl, Hjelde, Moller Wolfe; Mugisha, Arnstad, Zafeiris, Gulliksen; Hansen-Aarøen, Schjelderup.

ITALIA NORVEGIA U21 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Norvegia U21, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni agli Europei Under 21. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1,50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Norvegia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











