DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA/ Video streaming tv: le novità di Davide Mazzanti (VNL 2023, 15 giugno)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: LE NUOVE AZZURRE

In vista della diretta di Italia Repubblica Dominicana possiamo dire che ci sono delle novità tra le convocate di Davide Mazzanti, rispetto ovviamente alla prima settimana di Volley Nations League. Continuano a essere assenti le big come Paola Egonu e Monica De Gennaro, mentre le aggiunte sono due: la palleggiatrice Giulia Gennari, che affiancherà Francesca Bosio, che ha 26 anni e dopo essere stata per tre stagioni la riserva di Joanna Wolosz a Conegliano è andata a giocare a Bergamo. Poi il libero Eleonora Fersino, che rientra da un infortunio.

Classe 2000, anche lei è passata dall’Imoco e da Bergamo ma ha appena concluso la sua seconda stagione a Novara. A lasciare il gruppo Italia sono invece Marina Lubian, Sara Fahr, Francesca Villani e Sara Panetoni: sono rientrate a Milano per allenarsi insieme alla Nazionale Seniores B, come loro anche Ekaterina Antropova. Restano, come veterane e leader delle azzurre che stanno affrontando la Nations League 2023, Miriam Sylla e Anna Danesi: come noto una gioca a Monza e l’altra a Novara, saranno loro a guidare il gruppo di Davide Mazzanti al riscatto in questa competizione, vedremo come si comporteranno. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Repubblica Dominicana sarà garantita oggi sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (205) della piattaforma satellitare. Di conseguenza, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Repubblica Dominicana anche tramite il servizio Sky Go oltre che sulla piattaforma Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: ALTRO IMPEGNO PER LE RAGAZZE!

Italia Repubblica Dominicana è in diretta dall’Hong Kong Coliseum, alle ore 14:30 (di casa nostra) di giovedì 15 giugno: si tratta della seconda partita nel secondo stint della Volley Nations League 2023, ma per le azzurre e le nostre avversarie questa è in realtà la sesta sfida totale nella competizione. Dopo il girone di Antalya, chiuso a dire il vero in maniera negativa (una vittoria e tre sconfitte), l’Italia inizia quello che sarà un lungo viaggio in Asia: prima sarà appunto a Hong Kong e anche qui dovrà affrontare un totale di quattro partite, poi andrà a Bangkok in Thailandia dove si concluderà la prima fase di Nations League.

Un’Italia che abbiamo definito sperimentale: le big infatti sono rimaste a casa, tra chi ha terminato da poco la sua stagione e chi invece ha semplicemente lasciato spazio a giovani che dovranno essere testate in vista dei grandi appuntamenti, perché il lavoro di un CT è anche giustamente quello di implementare il suo gruppo storico e la Nations League è una competizione che può ben servire lo scopo. Noi adesso vedremo se le azzurre riusciranno a riscattarsi nella diretta di Italia Repubblica Dominicana; aspettando che la partita si giochi, proviamo ancora ad approfondire qualcuno dei temi principali legati al pomeriggio.

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMINICANA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Repubblica Dominicana rappresenta dunque un contesto interessante per la nostra nazionale, che deve riscattare un brutto primo girone: dopo la vittoria contro la Thailandia, le azzurre sono cadute contro Polonia, Stati Uniti e Turchia e hanno raccolto un totale di 3 punti, frutto del successo al tie break all’esordio e del ko, sempre al quinto set, contro gli Usa. La Repubblica Dominicana, che ha goduto di un giorno in più di riposo avendo giocato martedì contro la Polonia, era nel girone di Nagoya e ha fatto meglio.

Ha vinto due partite, sempre al tie break, contro Bulgaria e sorprendentemente Olanda, all’esordio ko contro il Giappone e poi sconfitta contro il Brasile, ma sempre riuscendo a vincere un set. I punti delle nostre avversarie nella classifica di Nations League sono dunque 4, ma possiamo pacificamente dire che in questo momento la graduatoria conti poco: l’Italia gioca per altro, certamente con l’idea di provare a vincere quante più partite possibile ma senza l’assillo di dover necessariamente andare a prendersi il titolo.











