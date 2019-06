Diretta Italia Olanda/ Streaming video e tv: Nations League a Hong Kong (volley)

Italia Olanda, in diretta dall’Hong Kong Coliseum, naturalmente ad Hong Kong, oggi martedì 4 giugno alle ore 11.30 della mattina in orario italiano, segna il primo impegno della nostra Nazionale di pallavolo femminile nella terza settimana della Volleyball Nations League 2019, il torneo che dall’anno scorso ha preso il posto del Grand Prix e che segna l’inizio di lunghissimi mesi ricchi di impegni per le Nazionali, in particolare le qualificazioni olimpiche e gli Europei. Siamo dunque al via della Pool 9, uno dei quattro triangolari di questa settimana, ospitato in Cina. Italia Olanda è il settimo impegno per le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti, che hanno già giocato un totale di sei partite nelle due precedenti settimane mentre in questa nuova fatica dovranno giocare anche contro il Giappone e le padrone di casa della Cina dopo questa prima partita che è una classica europea con l’Olanda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA OLANDA

Dobbiamo segnalare che Italia Olanda sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (dunque canale numero 211 di Sky) e in diretta streaming video su Eurosport Player, mentre chi non è abbonato per seguire questa prima uscita delle azzurre nella terza settimana della Volleyball Nations League 2019 da Hong Kong il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Olanda, dobbiamo ricordare che la Volleyball Nations League continua a ritmi impressionanti. L’Italia ad esempio settimana scorsa era in casa con partite a Conegliano, adesso è ad Hong Kong e settimana prossima sarà di nuovo in casa a Perugia, prima di volare ad Ankara nell’ultimo turno della prima fase. Il calendario della pallavolo non concede tregue, la Volleyball Nations League segna l’inizio di mesi lunghissima che metteranno in palio tornei ancora più importanti. L’Italia finora ha fatto molto bene, infatti ha raccolto cinque vittorie su sei partite e ad oggi sarebbe tra le squadre qualificate per la Final Six. Nella prima settimana in Polonia le azzurre del c.t. Davide Mazzanti hanno vinto contro le padrone di casa polacche, la Thailandia e la Germania; settimana scorsa a Conegliano ecco invece la vittoria contro la Repubblica Domenicana, la prima sconfitta contro gli Usa ma pure il dolce successo contro la Serbia, una gioia speciale contro le slave che ci sconfissero un anno fa nella finale dei Mondiali.



