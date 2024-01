DIRETTA ITALIA OLANDA/ Video streaming Rai: il cammino finora (Europei pallanuoto 2024, 11 gennaio)

DIRETTA ITALIA OLANDA: IL CAMMINO

Ci avviciniamo alla diretta di Italia Olanda, e allora possiamo ricordare nuovamente quale sia stato il cammino delle due nazionali verso la semifinale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile. L’Italia nel gruppo B ha battuto Israele (20-11) e Francia (12-6) prima di cadere per mano della Spagna (8-14), dunque ha chiuso il proprio girone con 40 gol segnati e 31 subiti qualificandosi ai quarti di finale, secondo la nuova formula che lasciava solo alle terze classificate il playoff con la Divisione 2. L’Olanda nel suo gruppo A ha sempre vinto: sconfitte Croazia (24-6), Ungheria (14-11) e Grecia (15-10), superato dunque un girone complicato con ben 53 gol all’attivo e 27 al passivo.

Nei quarti poi l’Italia, come ben ricordiamo, ha dovuto incrociare proprio l’Ungheria giunta terza alle spalle anche della Grecia, e l’ha battuta per 12-11; compito decisamente più agevole per l’Olanda che aveva di fronte la Gran Bretagna – che ha avuto bisogno dei rigori per eliminare Israele – successo netto con il risultato di 25-6. I Paesi Bassi dunque segnano molto più di noi e incassano meno, ma questi sono dettagli: in una partita secca le statistiche sono comunque destinate ad azzerarsi, la verità è che il Setterosa sa di potersela giocare per il posto in finale agli Europei e vedremo tra poco se sarà davvero così… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà garantita ancora una volta dalla televisione di stato, che come già sappiamo copre gli Europei 2024 di pallanuoto: in questo caso l'appuntamento dovrebbe essere su Rai Sport, sempre in chiaro per tutti, al numero 57 del vostro telecomando.

IN PALIO LA FINALE!

Italia Olanda è in diretta dal Pieter Van den Hoogenbard Zwemstadion di Eindhoven, alle ore 20:30 di giovedì 11 gennaio: è la semifinale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile, la seconda perché qualche ora prima avremo Spagna Grecia. Si tratta di un altro appuntamento con la storia per il Setterosa, che insegue questo titolo continentale dal 2012: arrivato qui dopo la bella vittoria contro l’Ungheria, vuole ora fare meglio rispetto a due anni fa quando aveva conquistato la medaglia di bronzo, peraltro strappata proprio all’Olanda nella finale per salire sul podio.

È un’Italia che, guidata da Carlo Silipo, sta facendo bene: certo la sconfitta contro la Spagna ci ha portato in una parte di tabellone più complicata perché sarebbe stato forse meglio incrociare la Grecia, ma nella diretta di Italia Olanda sappiamo comunque di potercela giocare così da arrivare a una finale che non giochiamo appunto dal 2012. Vedremo quello che succederà nella piscina di Eindhoven: l’Olanda può giocare davanti al suo pubblico e avrà ancor più i favori del pronostico, l’Italia però non vuole arretrare di un millimetro e allora sarà interessantissimo scoprire come andranno le cose…

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

C’è grande attesa per la diretta di Italia Olanda: una semifinale bellissima, un’occasione che abbiamo anche per vendicare quella dei Mondiali disputata lo scorso anno in cui i Paesi Bassi ci avevano battuto per 9-8, spezzando il nostro sogno iridato. Il titolo lo aveva poi vinto la stessa Olanda, che dunque si è presentata agli Europei come campione del mondo in carica: una nazionale che anche in epoca passata ha saputo vincere (ricordiamo le Olimpiadi nel 2008) ma che specialmente nell’ultimo periodo ha saputo fare un interessantissimo salto di qualità.

Il Setterosa dal canto suo ha avuto un periodo di flessione, pur rimanendo comunque competitivo; adesso Carlo Silipo sta provando a ricostruire con giocatori giovani e che possano aprire un altro ciclo, sarà molto importante una partita di questo tenore perché tornare a disputare la finale di un grande torneo dopo 12 anni porterebbe tanta fiducia per gli impegni che verranno. Tra poche ore saremo dunque in vasca ad Eindhoven per assistere alla diretta di Italia Olanda, semifinale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile, e saremo pronti a fare il tifo per il Setterosa…











