DIRETTA/ Italia Spagna (risultato 0-0) video streaming Rai: si gioca! (Europei pallanuoto 2024, 7 gennaio)

DIRETTA ITALIA SPAGNA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Finalmente ci siamo, comincia la diretta di Italia Spagna, un appuntamento di altissimo livello agli Europei di pallanuoto femminile 2024, anche se naturalmente per ora siamo ‘solo’ alla fase a gironi. La Nazionale iberica non ha bisogno di molte presentazioni: è stata argento olimpico a Tokyo e si è piazzata seconda anche in tre delle ultime quattro edizioni dei Mondiali di pallanuoto. La bestia nera sono gli Stati Uniti, che hanno sconfitto la Spagna ai Giochi e anche nei tornei iridati del 2017 e del 2019.

Infine, l’anno scorso a Fukuoka, fu proprio il Setterosa ad eliminare le americane, perdendo tuttavia in semifinale contro l’Olanda, che avrebbe poi battuto anche la Spagna in finale dopo i rigori. Insomma, appena sei mesi fa Italia (terza grazie al successo nella finalina contro l’Australia) e Spagna salirono insieme sul podio ai Mondiali di Fukuoka e basterebbe questo dato per cogliere l’importanza di una partita che non può essere banale nemmeno quando si gioca nella prima fase a gironi di un Europeo di pallanuoto: scendiamo quindi – almeno virtualmente – in acqua con il Setterosa, comincia la diretta di Italia Spagna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, canale che trasmette le partite del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile 2024 al numero 58 del telecomando. Ricordiamo che sarà possibile seguire anche in diretta streaming video Italia Spagna, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app.

ITALIA SPAGNA: SFIDA DI LUSSO!

Italia Spagna, in diretta come è ormai consueto dalla piscina del Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven, in Olanda, si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 gennaio, come terzo e ultimo impegno nel girone B per il Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile 2024. La nuova formula della manifestazione mette fin da subito le big a confronto e così ecco affrontarsi già al terzo giorno della competizione due Nazionali fortissime, che sei mesi fa erano insieme sul podio dei Mondiali a Fukuoka: in palio sembra esserci poco, in realtà la diretta di Italia Spagna potrebbe comunque essere molto importante.

La qualificazione immediata per i quarti di finale è già certa dopo le precedenti due vittorie contro Israele venerdì al debutto e poi di nuovo ieri pomeriggio contro la Francia, in palio c’è il primo posto che potrebbe comunque dare alcuni vantaggi, forse addirittura più in semifinale che ai quarti perché (se tutto andrà come previsto), la vincente del nostro girone sfiderebbe la seconda dell’altro gruppo di Division 1. Lo scenario non è nemmeno tanto lontano, perché in questi Europei di pallanuoto femminile 2024 le semifinali saranno già giovedì – naturalmente però passando dai quarti, in programma per martedì. In ogni caso, poi, questa partita è sempre affascinante e ci darà risposte sul livello attuale del Setterosa: siamo davvero curiosi di seguire la diretta di Italia Spagna!

DIRETTA ITALIA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Spagna, siamo alla terza partita in tre giorni agli Europei di pallanuoto femminile 2024. Ecco perché non ci aveva stupito il rallentamento nel finale della partita d’esordio venerdì contro Israele: il successo per 20-11 avrebbe potuto essere anche più netto, ma avrebbe cambiato davvero poco nell’economia di una manifestazione che potrebbe vedere il Setterosa scendere in acqua per sei volte in soli nove giorni se tutto andrà bene – senza dimenticare che fra meno di un mese sarà già tempo di Mondiali a Doha e che questo naturalmente è l’anno olimpico di Parigi 2024.

Ieri è arrivato il bis servito contro la Francia, una partita che le ragazze del Setterosa del c.t. Carlo Silipo hanno indirizzato già con un ottimo 4-0 nel primo quarto, per poi chiudere sul 12-6, d’altronde i punteggi delle prime due partite non contano perché in caso di pareggio ci saranno i rigori a decretare chi vincerà la partita e quindi il girone. Adesso si volta pagina e si cresce di livello, tutto sommato non c’è così tanto in palio contro la Spagna ma sarebbe comunque meglio vincere, anche per crearci un possibile vantaggio psicologico verso un eventuale altro incrocio: inoltre la rivalità è inevitabile, un motivo in più per seguire la diretta di Italia Spagna…











