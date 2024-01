DIRETTA ITALIA UNGHERIA/ Video streaming Rai: il focus sulle magiare (Europei pallanuoto 2024, 9 gennaio)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: LE AVVERSARIE

Aspettando che la diretta di Italia Ungheria prenda il via, possiamo fare un rapido focus sulla nazionale magiara che sarà questa sera la nostra avversaria nei quarti degli Europei 2024 di pallanuoto femminile. Nella sua storia l’Ungheria ha vinto per tre volte la manifestazione continentale; l’ultima nel 2016, poi un altro podio con la medaglia di bronzo del 2020 e, nell’edizione di due anni fa, un quinto posto con eliminazione subita per mano della Spagna (11-15) nei quarti di finale. L’Ungheria però è anche una nazionale capace di vincere per due volte i Mondiali, anche se l’ultima dista ormai 19 anni; nel 2022 è arrivata una medaglia d’argento, un anno dopo il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Tokyo.

DIRETTA/ Italia Ungheria (risultato finale 5-10): ko indolore per il Settebello (Europei 2024, 8 gennaio)

In quell’occasione, era comunque arrivato un grande risultato se comparato con la storia dell’Ungheria di pallanuoto femminile: nelle tre edizioni precedenti infatti le magiare avevano sempre raggiunto la semifinale ma, quasi come in una maledizione, non erano mai riuscite a vincere la partita per salire sul podio. Lo hanno fatto finalmente in Giappone, grazie al successo per 11-9 sulla Russia (o Comitato Olimpico che dir si voglia) dopo aver perso contro la stessa Spagna. Ora, vedremo cosa succederà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Italia Spagna (risultato finale 8-14): Setterosa, brutto ko! (Europei pallanuoto 2024, 7 gennaio)

ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria sarà garantita ancora una volta dalla televisione di stato, che come già sappiamo copre gli Europei 2024 di pallanuoto: in questo caso l’appuntamento sarà su Rai Sport, sempre in chiaro per tutti, al numero 57 del vostro telecomando. Ricordiamo anche che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA UNGHERIA

DIRETTA/ Italia Grecia (risultato finale 15-8): vittoria azzurra! Europei pallanuoto, 6 gennaio 2024

ITALIA UNGHERIA: PER LA ZONA MEDAGLIE!

Italia Ungheria è in diretta dal Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven, alle ore 20:30 di martedì 9 gennaio: siamo nei quarti di finale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile, dunque il nostro Setterosa va a caccia di quella zona medaglie che aveva già conosciuto nell’ultima edizione, quando aveva conquistato un comunque ottimo bronzo. Adesso la nazionale di Carlo Silipo spera di fare il passo in più, che significherebbe arrivare in finale; prima però bisognerà liberarsi dell’Ungheria, avversaria certamente tosta e contro la quale partiamo quasi alla pari.

Ricordiamo che la qualificazione ai quarti non è stata un problema per l’Italia, anche per la variazione nella formula degli Europei e nonostante la sconfitta contro la Spagna; il Setterosa poi ha goduto del giorno di riposo come tutte le altre nazionali e adesso si prepara a fare sul serio, a partire dalla diretta di Italia Ungheria non ci saranno più margini di errore e chi perde va a casa. Aspettando che la partita di pallanuoto prenda il via, proviamo a fare qualche rapida incursione nei suoi temi principali che possono non essere pochi.

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Italia Ungheria: il Setterosa insegue gli Europei di pallanuoto da ormai 12 anni, tanto è passato dall’ultimo trionfo, da allora sono arrivate solo due medaglie di bronzo e certamente il grande periodo degli anni Novanta è alle spalle. Carlo Silipo sta lavorando per provare ad aprire un nuovo, straordinario ciclo ma chiaramente è difficile: nel frattempo altre nazionali sono salite alla ribalta e lo spazio per imporsi è ristretto, questi Europei 2024 potrebbero però invertire la tendenza e la partita di questa sera sarà davvero importante.

E tosta, come abbiamo già detto: l’Ungheria ha dovuto giocare il playoff e ha battuto la Repubblica Ceca, ha leggermente deluso nella prima fase qui a Eindhoven ma resta comunque una nazionale che è salita sul podio ai Mondiali due anni fa e alle ultime Olimpiadi, quindi gode del massimo rispetto. L’Italia sa di poterla battere e volare così in semifinale (dove ci aspetterebbe l’Olanda, salvo clamorosa impresa della Gran Bretagna), ma questo è un argomento che bisognerà lasciare per dopo perché intanto si tratta di vincere oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA