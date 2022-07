Diretta Italia Olanda/ Streaming video tv: quarto di finale abbordabile (VNL 2022)

DIRETTA ITALIA OLANDA: INIZIA LA FINAL EIGHT!

Italia Olanda è in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle ore 21:00 di mercoledì 20 luglio: gli azzurri affrontano i quarti di finale della Volley Nations League 2022, e possono giocare in casa tutta la fase finale di un torneo nel quale fino a questo momento hanno letteralmente dominato. Qualificatisi alla Final Eight con il primo posto nel girone unico (10 vittorie e 2 sconfitte), i ragazzi di Ferdinando De Giorgi possono replicare il grande successo delle donne: come sappiamo, domenica l’Italia femminile ha vinto la Volley Nations League schiantando il Brasile, e la possibilità di un bis esiste eccome.

Vedremo intanto come andrà questa prima partita contro l’Olanda, che potrebbe portarci a disputare la semifinale della competizione: solo 10 giorni fa l’Italia ha demolito gli orange nell’ultimo incontro del girone, stiamo poi parlando della prima contro l’ottava e dunque la differenza di potenziale è anche netta. Staremo a vedere: aspettando la diretta di Italia Olanda speriamo ovviamente che il pronostico sia rispettato, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali del match che verrà disputato alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

DIRETTA ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la VNL 2022 è stata sempre appannaggio di questa emittente, per i quarti di finale il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) ovviamente riservato agli abbonati, che potranno seguire questa partita anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. L’alternativa per la mobilità è fornita dalla piattaforma volleyballworld.net: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA ITALIA OLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Italia Olanda: la Volley Nations League 2022 fino a questo momento ha visto gli azzurri dominare, arrivando alla fase finale in carrozza con 31 punti sulle 12 partite disputate. A tenere il passo sono state soltanto Polonia e Stati Uniti, anche se gli Usa hanno dovuto ricorrere al tie break più spesso e infatti hanno avuto 4 punti in meno; come detto poi l’Italia arriva a questo quarto di finale con la vittoria dominante sulla stessa Olanda, che si è qualificata alla Final Eight con il paradosso di aver fatto meno punti dell’Argentina (17 contro 18).

Il primo criterio per il passaggio del turno in questa competizione, tuttavia, era quello del numero di successi: l’Olanda ha chiuso il suo girone unico con 6 vittorie e altrettante sconfitte, l’Argentina con 5-7 è rimasta dietro. Sulla carta dunque l’Italia è favorita, e non di poco, per andare in semifinale nella Volley Nations League 2022, ma le partite vanno sempre giocate e dunque speriamo che gli azzurri di Fefé De Giorgi facciano il loro…











