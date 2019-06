Diretta Italia Polonia/ Streaming video e tv: ultima sfida a Milano (volley)

Italia Polonia, in diretta dal nuovo Palalido-Allianz Cloud di Milano, oggi domenica 23 giugno alle ore 20.00, è il terzo e ultimo impegno della nostra Nazionale di pallavolo maschile nella quarta settimana della prima fase della Volleyball Nations League 2019, torneo che dall’anno scorso ha preso il posto della World League in campo maschile. Siamo ancora all’inizio di lunghissimi mesi ricchi di impegni per le Nazionali, in particolare le qualificazioni olimpiche e gli Europei, per ora però spazio a questa manifestazione. A Milano si disputa la Pool 14, uno dei quattro triangolari di questa settimana, quello ospitato appunto in Italia come evento di punta della Milano Volley Week che sta portando il grande volley in ogni sua forma a Milano e soprattutto nel rinnovato Palalido. Italia Polonia è dunque complessivamente il dodicesimo impegno per gli azzurri del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini, il terzo a Milano dopo le partite che abbiamo vissuto nei giorni scorsi prima contro la Serbia venerdì e poi ieri sera contro l’Argentina. Chiusura in bellezza, con una partita mai banale contro i campioni del Mondo in carica della Polonia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA POLONIA

Dobbiamo segnalare che Italia Polonia sarà visibile in diretta tv sia in chiaro sul Nove (numero 9 del telecomando) sia su Eurosport (canale numero 210 della piattaforma Sky) e in diretta streaming video su Eurosport Player. Per seguire questa terza uscita degli azzurri nella quarta settimana della Volleyball Nations League 2019 da Milano un altro fondamentale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA POLONIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Polonia dunque possiamo parlare degli avversari degli azzurri del c.t. Gianlorenzo Blengini in questa ultima serata milanese. La Polonia aspetta Wilfredo León, il fenomeno cubano di Perugia naturalizzato polacco per matrimonio, ma naturalmente è già una squadra fortissima così, anche se questa Volleyball Nations League finora non è stata del tutto convincente. Anche per la Polonia tuttavia naturalmente i grandi obiettivi arriveranno più avanti, per cui è questa è fase (anche) di esperimenti, pur senza mai trascurare i risultati. D’altronde sta facendo così anche l’Italia: il commissario tecnico Blengini sfrutta un calendario davvero troppo lungo per far fare almeno grande esperienza internazionale a giovani che giocano meno, per il momento infatti la Nazionale è un mix di campioni già affermati e volti meno nuovi. Il bilancio è positivo, naturalmente chiudere gli impegni di Milano con una vittoria contro i campioni del Mondo sarebbe un ulteriore passo avanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA