DIRETTA ITALIA PORTO RICO (RISULTATO 26-46)/ Streaming video tv: tracollo azzurro!

DIRETTA ITALIA PORTO RICO (RISULTATO 26-46): FINE SECONDO QUARTO

E’ terminato in questi istanti il secondo quarto della sfida fra Italia e Porto Rico, gara valevole per i mondiali di pallacanestro 2019 attualmente in corso di svolgimento in Cina. Una seconda frazione di gioco sulla falsa riga di quanto abbiamo visto nel primo quarto, visto che gli azzurri hanno giocato un basket a dir poco disarmante, probabilmente una delle sfide fino ad ora più brutte degli ultimi tempi per gli azzurri. Il risultato è eloquente, un 46 a 26 che lascia ben poco spazio a repliche e che fa capire come i nostri cestisti non siano sceso in campo con il piglio giusto. Dopo il 13 a 24 del primo quarto, l’Italia ha chiuso questo secondo con un parziale di 13 a 22 per un dominio assoluto della squadra portoricana (solo il 31% dal campo per l’Italia): serve la scossa altrimenti nel secondo tempo si rischia un tracollo epocale. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA ITALIA PORTO RICO (RISULTATO 13-24): FINE PRIMO QUARTO

Si è concluso pochi istanti fa il primo dei quattro quarti della sfida fra Porto Rico e Italia, match valevole per i gironi dei mondiali di basket 2019. Gli azzurri sono già eliminati ma quest’oggi bisognerà provare vincere per cercare di entrare nelle dodici migliori squadre al mondo, prendendosi poi il terzo posto nel gruppo. Azzurri che hanno completato questa prima frazione di gioco con il risultato di 24 a 13 in proprio sfavore, con i portoricani, che almeno ad un impatto esterno, sembrerebbero aver più voglia di giocare questa partita. Un primo quarto senza dubbio non bello quello degli azzurri del commissario tecnico Sacchetti, conclusosi tra l’altro con una tripla sulla sirena di Porto Rico, che ha appesantito ancora di più il parziale (11 punti di distacco). Tra le poche note positive del match, la prestazione del solito Bellinelli, con sei punti segnati in otto minuti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA ITALIA PORTO RICO (0-0): PALLA A DUE!

Tutto è pronto per dare il via a Italia Porto Rico, ultima partita per gli azzurri ai Mondiali di basket 2019. Si chiuderà dunque una discreta avventura iridata per l’Italia del c.t. Meo Sacchetti, che ha colmato il vuoto creato dalla mancata partecipazione alle due precedenti edizioni e ha ottenuto l’obiettivo minimo del passaggio alla seconda fase, che ha garantito anche la qualificazione al torneo pre-olimpico in vista di Tokyo 2020. L’ultima volta dell’Italia ai Mondiali era stata nel 2006 in Giappone, quando gli azzurri avevano chiuso al nono posto finale, mentre l’ultima volta ai quarti fu nel 1998, quando il piazzamento finale fu il sesto. D’altronde ai Mondiali non siamo mai riusciti a salire sul podio, a differenza di quanto successo alle Olimpiadi: i migliori risultati dell’Italia nel torneo iridato restano i quarti posti del 1970 e del 1978. Quale sarà la nostra esatta collocazione nella classifica finale? Parola adesso a Italia Porto Rico per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Italia Porto Rico, in diretta dal Wuhan Gymnasium della omonima città della Cina, si gioca alle ore 10.30 italiane di questa mattina, domenica 8 settembre 2019, per la seconda e ultima giornata del girone J della seconda fase dei Mondiali di basket 2019. Italia Porto Rico purtroppo servirà solo a stabilire il piazzamento di queste due Nazionali nella classifica finale del torneo iridato: le speranze dell’Italia sono terminate con la sconfitta sia pure di misura contro la Spagna, mentre quelle di Porto Rico di fatto non ci sono mai state contro la Serbia. Dal momento che Italia e Porto Rico erano già dietro le due rivali nella classifica (che somma anche la prima fase), le sconfitte di venerdì hanno sancito l’eliminazione degli azzurri e dei caraibici che adesso si giocano solo il terzo posto nel girone (e dunque un piazzamento fra il nono e il dodicesimo posto generale), che andrà naturalmente a chi vincerà oggi.

DIRETTA ITALIA PORTO RICO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Italia Porto Rico, abbiamo già evidenziato il fatto che purtroppo questa sarà una partita sostanzialmente “inutile”. Le virgolette sono doverose perché una partita della Nazionale non è mai inutile, a maggior ragione in un contesto come quello iridato, tuttavia il sogno della qualificazione è sfumato dopo una partita giocata all’altezza della Spagna, che ci aveva fatto a lungo sperare che l’impresa fosse possibile. Così non è stato e adesso ci attende un match utile solo per definire il piazzamento finale, che gli azzurri meriterebbero comunque più di Porto Rico che oggettivamente ha già fatto il suo dovere passando la prima fase. I caraibici sono stati massacrati (sportivamente parlando, sia chiaro) dalla Serbia venerdì, ma oggi forse potrebbero trovare qualche motivazione in più perché per loro la sconfitta è stata un dato di fatto fin dai primi minuti e non ha dunque lasciato scorie mentali. L’Italia saprà trovare l’orgoglio necessario per mettere sul campo la propria superiorità tecnica e prendersi almeno il terzo posto nel girone?



