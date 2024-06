Diretta Italia Portogallo U17/ Finale Europei 2024 streaming video Rai: si sogna il titolo! (oggi 5 giugno)

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO U17: PER IL TITOLO EUROPEO!

Si gioca la diretta di Italia Portogallo U17, alle ore 19:30 di mercoledì 5 giugno: un grande appuntamento perché alla Limassol Arena di Kolossi, a Cipro, rappresenta la finale degli Europei Under 17 2024. L’Italia torna a giocarla dopo quattro anni: nel 2019 aveva accarezzato il sogno di vincere il torneo ma era stata battuta dall’Olanda in finale, dunque il nostro ultimo successo rimane quello del 1982 anche se poi cinque anni avevamo rivinto, ma quel titolo era stato revocato. Dopo aver eliminato Inghilterra e Danimarca siamo in finale, e sfidiamo una corazzata come il Portogallo.

I lusitani a livello giovanile hanno sempre fatto bene, se non benissimo: ne sappiamo qualcosa in epoca recente e abbiamo anche ottimi ricordi, per i portoghesi ultimo titolo Under 17 nel 2016 ma due anni fa questa nazionale era arrivata terza nella rassegna continentale. Vedremo adesso cosa succederà nella diretta di Italia Portogallo U17, studiamo prima le probabili formazioni di una finale che potrebbe consegnarci il titolo agli Europei, sarebbe certamente un’ottima cosa anche per la nostra nazionale maggiore che tra qualche giorno avrà il suo impegno continentale.

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA PORTOGALLO U17 IN STREAMING VIDEO TV

Sarà su Rai Due la diretta tv di Italia Portogallo U17: la finale degli Europei Under 17 2024 potrà essere dunque seguita in chiaro da tutti gli appassionati, naturalmente con l’alternativa della diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, è accessibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al sito di Rai Play o alla relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA PORTOGALLO U17

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PORTOGALLO U17

Per Italia Portogallo U17 il nostro Commissario Tecnico Massimiliano Favo dovrebbe nuovamente affidarsi a un 4-3-1-2 nel quale brilla ovviamente la stella di Camarda, che ha già esordito in prima squadra con il Milan: al suo fianco ci sarà Mosconi, poi Liberali alle spalle di questi due attaccanti con un centrocampo nel quale Sala sarà il regista basso con il supporto delle due mezzali Coletta e Di Nunzio. In difesa, a protezione di Pessina, la coppia Natali-Verde con Benjamin e Cama a giocare da terzini.

Nel Portogallo di Joao Santos modulo 4-3-3: Ferreira il portiere, Soares e Cunha larghi come esterni bassi mentre Rui Silva e Sousa sono i centrali del reparto arretrato. Mora e Simoes sono le due mezzali, mentre Felicissimo agisce in qualità di playmaker tentando di lanciare un tridente offensivo nel quale la prima punta per la finale degli Europei Under 17 dovrebbe essere Gabriel Silva, con il supporto degli esterni Quedra a destra e Varela a sinistra.











