Diretta Italia Repubblica Ceca U20/ Streaming video Rai: torneo 8 Nazioni

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA U20: TEST IMPORTANTE PER GLI AZZURRINI

Italia Repubblica Ceca U20, in diretta dallo stadio Tonino Benelli di Pesaro alle ore 14.40 di oggi pomeriggio, giovedì 11 novembre 2021, è la partita in programma per il torneo 8 Nazioni, che è l’appuntamento principale a livello Under 20 per le Nazionali europee. Sarà dunque un test significativo per gli Azzurrini del c.t. Alberto Bollini quello in programma nella diretta di Italia Repubblica Ceca U20, perché la competizione sta entrando sempre più nel vivo.

L’Italia Under 20 finora ha giocato tre partite nella nuova edizione del torneo 8 Nazioni e per gli Azzurrini sono arrivate una bella vittoria per 0-2 in Polonia a settembre, poi due pareggi entrambi per 1-1 ad ottobre, il primo in Inghilterra e il secondo contro il Portogallo. Cammino che possiamo considerare positivo, ma contro i cechi ancora fermi a zero punti serve vincere se si vuole puntare al successo finale. Che cosa succederà in Italia Repubblica Ceca U20?

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA CECA U20 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Repubblica Ceca U20, sfida del torneo 8 Nazioni di categoria, in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere anche agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U20

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca U20, ricordiamo l’elenco dei 25 convocati da parte del c.t. Alberto Bollini per questa e la successiva partita in programma contro la Romania fra quattro giorni, a cominciare dai portieri Ludovico Gelmi (FeralpiSalò), Samuel Pizzignacco (Vicenza) e Giovanni Garofani (Juventus); i difensori saranno invece Edoardo Pierozzi (Alessandria), Nicolò Armini (Piacenza), Andrea Papetti (Brescia), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Diego Stramaccioni (Juventus), Federico Bonini (Gubbio) e Federico Bergonzi (FeralpiSalò).

A centrocampo l’Italia U20 potrà contare su Edoardo Bove (Roma), Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Alessandro Cortinovis (Reggina), Franco Daryl Tongya Heubang (Olympique Marsiglia) e Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria); infine, gli attaccanti saranno Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Gianmarco Cangiano (Bologna), Giuseppe Di Serio (Benevento), Nikola Sekulov (Juventus), Daniel Maldini (Milan), Luca Moro (Catania) ed Edoardo Vergani (Salernitana).



