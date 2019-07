Diretta Italia Romania/ Streaming video tv: primo test match nella Trentino Cup 2019

Italia Romania, in diretta da Trento, è la partita di basket maschile in programma oggi 30 luglio 2019, con palla a due già fissato per le ore 20.30. Dopo le belle emozioni vissute con le azzurre, ecco che accende oggi il cammino della nazionale italiana maschile di basket verso i mondiali, che avranno luogo solo il prossimo 31 agosto in Cina, con la tradizionale Trentino Cup. Saranno quindi due giorni di test match per l’Italia del ct Meo Sacchetti, primo test match per valutare lo stato di forma dei suoi giocatori dopo le consuete vacanze estive. Si torna quindi in campo e lo si fa con i big della selezione nazionale, visto l’appuntamento iridato che ci attende tra solo un mese: c’è quindi grande attesa per questo test match contro la Romania ma come da tradizione, già domani si replicherà sempre a Trento.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA ROMANIA

Ricordiamo subito agli appassionati che la diretta Italia Romania di basket di quest’oggi non sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare: sarà però messa a disposizione la diretta streaming video del match sulla pagina Facebook dell’Italbasket e pure sul portale Skysport.it.

DIRETTA ITALIA ROMANIA: I PROSSIMI OBBIETTIVI

In attesa di poter dare la palla a due per la diretta tra Italia e Romania, pare giusto fare un passo in avanti e andare a mettere nel mirino quali saranno i prossimi obbiettivi della nostra nazionale d basket. Come detto, gli azzurri iniziano in pratica oggi la loro preparazione estiva e di certo il primo obiettivo dei ragazzi di coach Sacchetti non possono che essere i prossimi Mondiali di basket, organizzati in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Difficile però chiarire quali potrebbero essere qui gli obbiettivi dell’Italia, che potrebbe facilmente assumere il ruolo di mina vagante. Nella fase a gironi infatti gli azzurri affronteranno Filippine, Angola e Serbia e solo le prime due di ogni giorno avanti accesso al tabellone finale. Da non scordare però che in palio vi è pure il primo biglietto per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, obbiettivo certo ma complicato per gli azzurri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA