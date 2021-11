Diretta Italia Romania U20/ Streaming video Rai: per il riscatto (8 Nazioni)

DIRETTA ITALIA ROMANIA U20: ALTRO TEST IMPORTANTE!

Italia Romania U20, in diretta dallo stadio Enzo Ricci di Sassuolo alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, lunedì 15 novembre 2021, è la partita in programma per la quinta uscita degli Azzurrini nel torneo 8 Nazioni, che è l’appuntamento principale a livello Under 20 per le Nazionali europee. Sarà dunque un test significativo per gli Azzurrini del c.t. Alberto Bollini quello in programma nella diretta di Italia Romania U20, perché urge riscattare l’inattesa e bruciante sconfitta casalinga patita giovedì contro la Repubblica Ceca a Pesaro.

L’Italia Under 20 in precedenza aveva giocato tre partite nella nuova edizione del torneo 8 Nazioni e per gli Azzurrini erano arrivate una bella vittoria per 0-2 in Polonia a settembre, poi due pareggi entrambi per 1-1 ad ottobre, il primo in Inghilterra e il secondo contro il Portogallo. Cammino che poteva ancora far sperare nel successo finale, che però sembra essersi allontanato dopo il ko casalingo contro i cechi, che erano arrivati in Italia ancora fermi a zero punti. Contro la Romania servirà l’immediato riscatto, per l’onore prima ancora che per i calcoli di classifica: che cosa succederà in Italia Romania U20?

DIRETTA ITALIA ROMANIA U20 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni sarà possibile seguire la diretta tv di Italia Romania U20, sfida del torneo 8 Nazioni di categoria, in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere anche agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U20

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia Romania U20, da parte del c.t. Alberto Bollini quali saranno le scelte? Coltivare la voglia di riscatto di chi ha perso contro la Repubblica Ceca o valorizzare le forze fresche del resto del gruppo? Possiamo naturalmente prendere comunque come riferimento le scelte iniziali per la partita di giovedì, quando l’Italia era scesa in campo con il seguente modulo 4-3-3: Gelmi in porta; difesa a quattro con Pierozzi, Armini, Viti e Stramaccioni.

A centrocampo avevamo visto il terzetto formato da Milanese, Leone e Cortinovis; infine in attacco il tridente titolare aveva visto inizialmente in campo Oristanio, Moro e Sekulov. I cinque giocatori entrati a partita in corso erano stati Bergonzi, Di Serio, Bove, Riccardi e Cangiano, che sperano naturalmente di conquistare un posto da titolare oggi, mentre chi non aveva disputato nemmeno un minuto punta a mettersi in mostra.

