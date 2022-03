Diretta Italia Scozia/ Streaming video tv: missione possibile? (Sei Nazioni 2022)

DIRETTA ITALIA SCOZIA: ALTRA SCONFITTA PER GLI AZZURRI!

Italia Scozia, diretta dall’arbitro inglese Luke Pearce, si gioca alle ore 15.15 di oggi pomeriggio, sabato 12 marzo 2022, come partita che aprirà il sabato della quarta e penultima giornata del torneo Sei Nazioni 2022 di rugby presso lo stadio Olimpico di Roma. Negli ultimi anni, anche la diretta di Italia Scozia si è fatta sempre più impegnativa: sono lontani i tempi in cui con la Scozia ce la giocavamo alla pari e spesso vincevamo pure, perché i britannici hanno fatto un salto di qualità. La missione potrebbe comunque essere possibile: rispetto ad altre rivali oggettivamente per noi al momento imbattibili, Italia Scozia potrebbe darci qualche possibilità in più.

Per la Scozia infatti fino a questo momento il bottino nel Sei Nazioni 2022 è di una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate, con una differenza punti pari a -19 che è comunque nettamente meglio del -111 che accompagna l’Italia dopo tre sconfitte su tre nel mese di febbraio per gli Azzurri, che però oggi vogliamo vedere in campo combattivi e determinati per giocarsi forse l’unica speranza di ottenere un risultato positivo. Che cosa succederà nella diretta di Italia Scozia?

DIRETTA ITALIA SCOZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (SEI NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Italia Scozia sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che torna quest’anno ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali 201 e 204 della piattaforma Sky), oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati. Attenzione però anche all’appuntamento in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando. Informazioni utili sul torneo si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby.

DIRETTA ITALIA SCOZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Scozia ci costringe dunque a ripetere discorsi fatti già in numerose altre occasioni: il nostro rugby fatica tantissimo a decollare, nonostante segnali incoraggianti come i risultati del Benetton, parlando di attività di club. Il gap con le altre cinque squadre del Sei Nazioni è davvero troppo grande. Contro la Francia al debutto abbiamo fatto una partita a lungo buona, ma siamo nettamente calati alla distanza (37-10), mentre nella seconda giornata contro l’Inghilterra non abbiamo mai graffiato, perdendo 0-33 in casa nostra. Infine, verrebbe da dire che non è giudicabile la sconfitta per 57-6 in Irlanda, al termine di una partita che abbiamo giocato per buona parte in 13 a norma di regolamento, a seguito di una espulsione che di fatto ci ha tolto ben due uomini in un colpo solo.

Discorso diverso ma nemmeno troppo per la Scozia, che oggi punta alla seconda vittoria nel Sei Nazioni 2022 ma non dovrebbe entrare in competizione per il successo finale. In ogni caso, basterebbe già solo ricordare la vittoria per 20-17 al debutto contro l’Inghilterra per indicare che anche la Scozia dovrebbe esserci superiore. In seguito, è arrivata la battuta d’arresto per 20-17 in Galles al termine di una partita comunque combattuta ed avvincente, infine una pesante sconfitta casalinga per 17-36 contro la Francia nella terza giornata. Serve comunque un’impresa per vincere: sarà possibile?



